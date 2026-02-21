Juventus-Como 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram (29’ st Boga), Cambiaso (38’ st Kostic); Miretti (1’ st Conceicao), Yildiz (38’ st Adzic); Openda (29’ st David). Allenatore: Spalletti. A disp.: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Cabal, Rizzo. All.: Spalletti
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (28’ st Van der Brempt); Vojvoda (28’ st Diego Carlos), Caqueret (41’ st Alberto Moreno), Baturina (15’ st Sergi Roberto); Douvikas (41’ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Lahdo, Rodriguez, Kuhn, Addai. All.: Fabregas
Arbitro: Doveri
Marcatori: 12’ Vojvoda, 16’ st Caqueret (C)
Ammoniti: Locatelli (J)
