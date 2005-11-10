Milan, Moreira: "Siamo riusciti a trovare continuità. Dobbiamo continuare a crederci"

17.20 - Al termine del match di Marassi contro il Genoa, l'esterno del Milan Diego Moreira parlerà in conferenza stampa.

17.22 - Inizia la conferenza stampa di Diego Moreira.

Che bilancio fai di queste 9 partite tra sosta e sosta?

"La cosa importante è che dobbiamo trovare questa continuità, perché è importante, ma è un processo e dobbiamo continuare a crederci".

Cosa ti chiede il mister?

"Penso che il mister mi abbia messo in questa posizione perché sa che posso fare tutta la fascia su e giù, e sì, fa parte del mio gioco: corro molto e penso che questo aiuti la squadra, e devo continuare a farlo perché, sì, se posso aiutare la squadra in questo modo, lo farò ogni volta".

17.25 - Termina la conferenza stampa di Diego Moreira.