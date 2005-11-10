Live TMW
Milan, Moreira: "Siamo riusciti a trovare continuità. Dobbiamo continuare a crederci"Live TMW
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 17:25Serie A
autore Andrea Piras
08.11.2026 17:25Serie A
Le parole pronunciate in conferenza stampa dall'esterno rossonero dopo il successo in quel di Marassi contro il Genoa per 2-1
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
17.20 - Al termine del match di Marassi contro il Genoa, l'esterno del Milan Diego Moreira parlerà in conferenza stampa.
17.22 - Inizia la conferenza stampa di Diego Moreira.
Che bilancio fai di queste 9 partite tra sosta e sosta?
"La cosa importante è che dobbiamo trovare questa continuità, perché è importante, ma è un processo e dobbiamo continuare a crederci".
Cosa ti chiede il mister?
"Penso che il mister mi abbia messo in questa posizione perché sa che posso fare tutta la fascia su e giù, e sì, fa parte del mio gioco: corro molto e penso che questo aiuti la squadra, e devo continuare a farlo perché, sì, se posso aiutare la squadra in questo modo, lo farò ogni volta".
17.25 - Termina la conferenza stampa di Diego Moreira.
Fonte: dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova
Altre notizie Serie A
Oggi
18:18 Serie A
Pio Esposito si smarca da Ramon e sblocca il risultato a San Siro: Inter-Como 1-0 al 12'
18:08 Serie A
Milan e Atalanta ritrovano la vittoria, Napoli contestato dopo il pari con la Lazio. Le top news delle 18
18:08 Serie A
Amorim spiega i problemi di Goncalo Ramos: "Farà tantissimi gol quando lo aiuteremo di più"
18:02 Serie ALive TMW
Live TMWGenoa, Ellertsson: "Siamo un bel gruppo. Io posso ancora migliorare molto"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi