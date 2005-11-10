Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Da esubero del Chelsea a muro del Como, Robert Sanchez si gioca il futuro in 12 mesi

TMW
Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 13:52Serie A
28.10.2026 13:52Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono venuto qui con un'idea. La squadra sta facendo bene e io devo essere paziente. Quando ho l'occasione cerco di sfruttarla e la continuità cerco di costruirla nel futuro". Forte e chiaro il messaggio lanciato da Robert Sanchez, secondo portiere del Como arrivato sul gong del calciomercato estivo - letteralmente qualche secondo prima della chiusura ufficiale - che a Torino ieri potrebbe aver dimostrato di essere qualcosa di più.

Altro che oggetto misterioso

L'estremo difensore spagnolo (classe '97) è stata un'occasione imperdibile per il club lariano. D'altronde il Chelsea ha chiuso in extremis l'ingaggio di Emiliano "Dibu" Martinez e il rientro fisso del 21enne Mike Penders dallo Strasburgo, il dado era tratto e Robert Sanchez si è ritrovato fuori dal progetto tecnico di Xabi Alonso. Proprio l'ex numero uno che da protagonista nell'era Enzo Maresca ha alzato in cielo due trofei internazionali, la Conference League e il Mondiale per Club. Con 112 presenze racimolate con la maglia dei Blues e tre apparizioni nella Nazionale spagnola, il 28enne aveva lasciato a desiderare per dei cali di tensione evidenti nell'ultimo periodo trascorso a Stamford Bridge. Una rivoluzione voluta dal nuovo allenatore in capo lo ha portato a inevitabili valutazioni sul suo futuro, stringendo così la mano ai dirigenti del Como per un prestito secco fino al termine della stagione.

Una scelta di livello

Un incastro fortunato, oltre che di livello, quello di Robert Sanchez dal momento che Emil Audero non conferiva le giuste garanzie tecniche come secondo di Jean Butez mentre Noel Tornqvist ha chiesto esplicitamente a Cesc Fabregas e alla società di levare le tende per avere spazio adeguato. Risultato? Eccetto una gara traballante a Rotterdam, in Champions League, nel ko per 3-2 con il Feyenoord il portiere spagnolo si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Novanta minuti col Parma prima e infine la gara intera con il Torino ieri, che se non fosse stato per Nico Paz sarebbe valsa probabilmente il premio di MVP. La prima grande prestazione del 28enne tra i pali biancoblù, con una serie di salvataggi decisivi sul colpo di testa del Cholito Simeone e la deviazione sulla traversa, con riflessi notevoli su Belghali e Gineitis.

Quale futuro?

Siamo ancora a inizio stagione, Robert Sanchez deve ancora dimostrare tanto, ma chi ben comincia è a metà dell'opera. Chissà se riuscirà a convincere il Como di valere qualcosa di più che un prestito stagionale, per un futuro certamente lontano dal Chelsea. Insidiare Jean Butez non sarà missione di poco conto, intanto però Fabregas è sempre più convinto che una rotazione tra i pali possa alzare ulteriormente il livello. Con una sana concorrenza, una buona dose di motivazioni per prendersi la maglia da titolare e sfoggiare il proprio valore. Dopo l'affare Chalobah a buon fine, però, la dirigenza lariana - se vorrà - potrà senza dubbio sedersi attorno a un tavolo con i Blues per discutere una permanenza dello spagnolo classe '97. Alle giuste condizioni.

Articoli correlati

Immagine news 1
Como, Fabregas: "Lo svantaggio era immeritato, Sanchez grandissimo portiere"
Immagine news 2
Como, Sanchez: "Nico Paz impressionante, possiamo arrivare molto lontano"
Immagine news 3
Como, decisivo anche Robert Sanchez: "Ma Nico Paz da vicino è impressionante"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:26 Serie A
Goncalo Ramos: "Al PSG frustrante, volevo lasciare prima. Milan? Amorim mi ha chiamato"
Immagine news 2
14:23 Serie ATMW
TMWNon c'è due senza tre: da esubero a titolare sulla fascia, il Milan scopre il nuovo Tomori
Immagine news 3
14:15 Serie A
Lecce, Di Francesco sul Frosinone: "La retrocessione una ferita aperta. Ghedjemis merita di più"
Immagine news 4
14:14 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionato
Immagine news 5
14:13 Serie A
Pellegatti sull'arrivo di Krosche: "Il Milan non attenderà molto: mi aspetto novità entro pochi giorni"
Immagine news 6
14:00 Serie ATMW
TMWMilan, da Marmoush a Ekitiké: gli affari di mercato di Hardung all'Eintracht
Immagine news 7
13:52 Serie ATMW
TMWDa esubero del Chelsea a muro del Como, Robert Sanchez si gioca il futuro in 12 mesi
Immagine news 8
13:45 Serie ATMW
TMWPancaro dubbioso sul Milan di Amorim: "Dopo 4 mesi manca un'identità precisa"
Immagine editoriale di Marco Conterio
La Lazio può essere il Leicester d'Italia? Basta con 'Ringhio': Gattuso e la stagione che merita da una vita. Occhio a tre elementi: la rottura Lotito-tifosi, la rosa corta e un calendario finora non impossibile...
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Atalanta e il mercato: i rinforzi arriveranno dall'infermeria. A gennaio caccia alle occasioni
Immagine top news n.1 Milan, con Krosche arriva anche Hardung? Chi è il direttore sportivo tedesco
Immagine top news n.2 Ramon pepita d'oro: il Como trema per il futuro. Real in agguato, con le big della Premier
Immagine top news n.3 Chi ferma Gattuso? Pancaro: "Lazio come il Leicester: è la più entusiasmante dal 2000"
Immagine top news n.4 Varela terrorizza le difese in Serie A: è il turno del Napoli, che l'ha puntato per gennaio
Immagine top news n.5 Come funziona l'accordo che può riportare il portiere del Venezia Stankovic all'Inter
Immagine top news n.6 Lecce, anche la Premier League piomba su Tiago Gabriel: si muovono Everton e Crystal Palace
Immagine top news n.7 Tutte le big su Finn Jeltsch: il difensore dello Stoccarda piace anche a Inter e Juventus
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Le tre storie dei centrocampisti della Juve sono una grande lezione di mercato
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.3 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.4 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Simone Braglia: "Juve, si sta rivedendo equilibrio ma occhio al Genoa"
Immagine news Serie A n.2 Harry Kane, Pallone d'Oro meritato? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Iori: "Juve, il 3-5-2 al momento riesce a mascherare i tuoi difetti ma..."
Serie A
Immagine box news Serie A Lecce, Di Francesco sul Frosinone: "La retrocessione una ferita aperta. Ghedjemis merita di più"
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionato
Immagine box news Serie A Pellegatti sull'arrivo di Krosche: "Il Milan non attenderà molto: mi aspetto novità entro pochi giorni"
Immagine box news Serie A Milan, da Marmoush a Ekitiké: gli affari di mercato di Hardung all'Eintracht
Immagine box news Serie A Da esubero del Chelsea a muro del Como, Robert Sanchez si gioca il futuro in 12 mesi
Immagine box news Serie A Pancaro dubbioso sul Milan di Amorim: "Dopo 4 mesi manca un'identità precisa"
Serie B
Immagine box news Serie B Pisa-Palermo senza un atteso protagonista: Tramoni ancora fuori dai convocati
Immagine box news Serie B Brutte notizie dall'infermeria per il Modena: rottura del crociato per Caso
Immagine box news Serie B Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas, i convocati per la 9ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, buone notizie per Arditi: gli esami svolti hanno escluso complicazioni
Immagine box news Serie B Sampdoria, Delli Carri: "L'attuale classifica non si può vedere. Proviamo vergogna"
Immagine box news Serie B Cremonese, Vandeputte sempre più re degli assist: ne sforna uno ogni 3,5 partite
Serie C
Immagine box news Serie C Ghirardi: "All'Union Brescia tanti galli, ma Pasini è la persona giusta per tenerci uniti"
Immagine box news Serie C Salernitana, Faggiano al Centro Sportivo: possibili novità in giornata sulla panchina
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli traballa. La sfida contro la Scafatese potrebbe essere decisiva
Immagine box news Serie C Salernitana, non solo la scelta del dopo Cosmi. Iervolino potrebbe passare la mano
Immagine box news Serie C Coppa Italia Serie C, ottavi di finale: oggi cinque match. Occhi su Brescia-Cittadella
Immagine box news Serie C Serie C, recupero 8ª giornata: alle 18 la sfida Atalanta U23-Vis Pesaro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Monza-Napoli
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Venezia-Inter
Immagine box news Pronostici Pronostico Genoa-Juventus, Spalletti cerca continuità ma De Rossi si affida al fattore casa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Juventus, ultimo allenamento prima della partenza per l'Austria: c'è Graziani
Immagine box news Calcio femminile Inter e Roma chiamate a trasferta difficili: la 3ª giornata di Women's Champions League
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Chi rimpiange il VAR non è un vero amante del calcio…
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
28 ottobre 1984, Hateley sovrasta Collovati e firma il 2-1. Il Milan vince il derby dopo 6 anni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano