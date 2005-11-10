Da esubero del Chelsea a muro del Como, Robert Sanchez si gioca il futuro in 12 mesi

"Sono venuto qui con un'idea. La squadra sta facendo bene e io devo essere paziente. Quando ho l'occasione cerco di sfruttarla e la continuità cerco di costruirla nel futuro". Forte e chiaro il messaggio lanciato da Robert Sanchez, secondo portiere del Como arrivato sul gong del calciomercato estivo - letteralmente qualche secondo prima della chiusura ufficiale - che a Torino ieri potrebbe aver dimostrato di essere qualcosa di più.

Altro che oggetto misterioso

L'estremo difensore spagnolo (classe '97) è stata un'occasione imperdibile per il club lariano. D'altronde il Chelsea ha chiuso in extremis l'ingaggio di Emiliano "Dibu" Martinez e il rientro fisso del 21enne Mike Penders dallo Strasburgo, il dado era tratto e Robert Sanchez si è ritrovato fuori dal progetto tecnico di Xabi Alonso. Proprio l'ex numero uno che da protagonista nell'era Enzo Maresca ha alzato in cielo due trofei internazionali, la Conference League e il Mondiale per Club. Con 112 presenze racimolate con la maglia dei Blues e tre apparizioni nella Nazionale spagnola, il 28enne aveva lasciato a desiderare per dei cali di tensione evidenti nell'ultimo periodo trascorso a Stamford Bridge. Una rivoluzione voluta dal nuovo allenatore in capo lo ha portato a inevitabili valutazioni sul suo futuro, stringendo così la mano ai dirigenti del Como per un prestito secco fino al termine della stagione.

Una scelta di livello

Un incastro fortunato, oltre che di livello, quello di Robert Sanchez dal momento che Emil Audero non conferiva le giuste garanzie tecniche come secondo di Jean Butez mentre Noel Tornqvist ha chiesto esplicitamente a Cesc Fabregas e alla società di levare le tende per avere spazio adeguato. Risultato? Eccetto una gara traballante a Rotterdam, in Champions League, nel ko per 3-2 con il Feyenoord il portiere spagnolo si è dimostrato all'altezza delle aspettative. Novanta minuti col Parma prima e infine la gara intera con il Torino ieri, che se non fosse stato per Nico Paz sarebbe valsa probabilmente il premio di MVP. La prima grande prestazione del 28enne tra i pali biancoblù, con una serie di salvataggi decisivi sul colpo di testa del Cholito Simeone e la deviazione sulla traversa, con riflessi notevoli su Belghali e Gineitis.

Quale futuro?

Siamo ancora a inizio stagione, Robert Sanchez deve ancora dimostrare tanto, ma chi ben comincia è a metà dell'opera. Chissà se riuscirà a convincere il Como di valere qualcosa di più che un prestito stagionale, per un futuro certamente lontano dal Chelsea. Insidiare Jean Butez non sarà missione di poco conto, intanto però Fabregas è sempre più convinto che una rotazione tra i pali possa alzare ulteriormente il livello. Con una sana concorrenza, una buona dose di motivazioni per prendersi la maglia da titolare e sfoggiare il proprio valore. Dopo l'affare Chalobah a buon fine, però, la dirigenza lariana - se vorrà - potrà senza dubbio sedersi attorno a un tavolo con i Blues per discutere una permanenza dello spagnolo classe '97. Alle giuste condizioni.