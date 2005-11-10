Lecce ai minimi termini, Di Francesco: "Ormai non danno neanche i rigori che ci sono..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone, Eusebio Di Francesco ha parlato così della prossima sfida: "La squadra sta assimilando cose interessanti da mettere in campo. E' una partita differente, il Frosinone gioca verticale, non fa tanto possesso ma crea situazioni di gioco pericolose, è una squadra immediata nelle transizioni e difficile da contenere. Sugli esterni hanno due attaccanti di qualità nell'uno contro uno".

Come sta Tiago Gabriel?

"Non si è allenato, oggi ha fatto qualcosa. Anche Ndaba non è al meglio. Valuteremo domattina. Non si è allenato per niente anche N'Dri, Fatah ha preso una botta sulla tibia e ha messo dei punti. N'Dri invece ha avuto un problema a un piede. Ho diversi problemi, devo capire la formazione migliore sapendo che in seguito giocheremo con il Genoa".

Le nuove regole portano un incremento degli infortuni?

"Non vedo correlazione, sicuramente c'è più tempo effettivo. Ormai vedo che non si danno neanche i rigori che ci sono, vedo delle cose al contrario. Per il resto mi piace il desiderio di far giocare di più le squadra. Fatah ha preso una legnata sulla tibia, N'Dri sotto il piede, Tiago Gabriel ha preso una botta. Sono problemi legati a scontri di gioco. Si è alzato il livello agonistico. Dobbiamo farci trovare pronti per subire determinati tipi di intervento