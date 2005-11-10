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Milan, da Marmoush a Ekitiké: gli affari di mercato di Hardung all'Eintracht

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Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 14:00Serie A
28.10.2026 14:00Serie A
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Da Kolo Muani a Ekitiké, passando per Marmoush, Pacho e Brown: gli affari di Hardung all'Eintracht tra scouting, valorizzazione dei talenti e cessioni milionarie
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Individuare il talento prima che il suo valore esploda, offrirgli le condizioni per crescere e trasformarlo, al momento opportuno, in una cessione milionaria. È questa la strategia che ha contribuito a rendere l'Eintracht Francoforte uno dei club più interessanti d'Europa in ottica calciomercato e che rende Timmo Hardung, oggi accostato al Milan, un profilo da osservare con attenzione. Da Randal Kolo Muani e Omar Marmoush a Willian Pacho, passando per Hugo Ekitiké e Nathaniel Brown, le operazioni realizzate negli ultimi anni raccontano la capacità delle Aquile di coniugare rendimento sportivo e valorizzazione economica.

Hardung è direttore sportivo dal 1° luglio 2023, ma faceva già parte dell'organigramma dell'Eintracht dal 2021. Prima della promozione aveva ricoperto il ruolo di responsabile dell'area tecnica della prima squadra, partecipando attivamente a diverse operazioni di mercato. Un percorso che consente di inserire nel racconto anche affari avviati prima della sua nomina formale.

Kolo Muani, il "precedente" da 95 milioni

Prima di Marmoush, c'è un'altra operazione che racconta la capacità dell'Eintracht di trasformare un investimento sul talento in una cessione da record: quella di Randal Kolo Muani, oggi attaccante della Juventus. Arrivato dal Nantes nell'estate 2022 a parametro zero, l'attaccante francese ha disputato una sola stagione a Francoforte, mettendosi in evidenza con prestazioni e numeri che hanno attirato l'interesse del Paris Saint-Germain. Il trasferimento, ufficializzato il 1° settembre 2023, ha garantito al club tedesco una cifra record di 95 milioni di euro, secondo quanto comunicato dalla stessa società. Un'operazione conclusa nei primi mesi del mandato di Hardung come direttore sportivo, ma maturata all'interno di un lavoro condiviso con Markus Krosche e con la dirigenza: l'Eintracht precisò infatti che la decisione di accettare l'offerta era stata presa all'unanimità dal consiglio direttivo e dal consiglio di sorveglianza.

Marmoush, il colpo a costo zero diventato un affare da 75 milioni

Il caso più significativo, dal punto di vista economico, è però quello di Omar Marmoush. L'attaccante egiziano fu annunciato dall'Eintracht il 15 maggio 2023, in arrivo a parametro zero dal Wolfsburg per la stagione successiva. Una scelta che ha permesso al club di assicurarsi un giocatore offensivamente versatile senza corrispondere un'indennità di trasferimento alla società di provenienza. Il rendimento ha superato le aspettative. Dopo una prima stagione positiva, Marmoush è esploso nella prima parte del campionato 2024/25, diventando uno dei protagonisti della Bundesliga. Nel gennaio 2025, poi, è arrivata la chiamata del Manchester City. L'operazione è stata definita sulla base di circa 70 milioni di euro garantiti, ai quali si sono aggiunti altri cinque milioni di possibili bonus. Un pacchetto potenziale da 75 milioni per un giocatore arrivato senza costi di cartellino.

Pacho, dall'Anversa al Paris Saint-Germain

Un altro caso emblematico è quello di Willian Pacho, difensore ecuadoriano acquistato dall'Anversa nel marzo 2023, con trasferimento effettivo previsto per il luglio successivo. Anche in questo caso l'accordo fu definito prima della nomina formale di Hardung (il 1° luglio) a direttore sportivo, ma all'interno di una struttura dirigenziale nella quale il tedesco era già operativo. Nell'estate 2024 il Paris Saint-Germain ha deciso di puntare su di lui per un'operazione da 45 milioni di euro complessivi.

Ekitiké, il rilancio e la cessione al Liverpool

Se Marmoush rappresenta il colpo a parametro zero e Pacho quello di un difensore valorizzato in appena un anno, Hugo Ekitiké racconta un'altra componente del lavoro dell'Eintracht: la capacità di rilanciare un calciatore che aveva trovato poco spazio in una grande squadra. L'attaccante francese arrivò in prestito dal Paris Saint-Germain nel febbraio 2024, con un'opzione per l'acquisto definitivo. La società tedesca decise di esercitarla nell'aprile successivo, riconoscendo nel giocatore un potenziale che le difficoltà vissute a Parigi non avevano cancellato, investendo una cifra prossima ai 20 milioni di euro. A Francoforte Ekitiké ha ritrovato continuità e fiducia, contribuendo nella stagione 2024/25 al terzo posto in Bundesliga e alla qualificazione in Champions League. Nell'estate 2025 il Liverpool ha investito su di lui una cifra superiore ai 90 milioni di euro, bonus compresi, con una componente garantita attorno agli 80 milioni.

Brown, la conferma che arriva dal Bayern Monaco

Un'altra operazione che offre una testimonianza concreta del contributo di Timmo Hardung al lavoro dell'Eintracht è quella di Nathaniel Brown, terzino tedesco acquistato dal Norimberga nel gennaio 2024 e rimasto in prestito al club tedesco fino al termine della stagione. Nell'annuncio dell'operazione, lo stesso Hardung descrisse il giocatore come un elemento che, per dinamismo, rispondeva perfettamente ai requisiti ricercati dall'Eintracht. In due stagioni a Francoforte il classe 2003 ha raccolto 75 presenze ufficiali, con sette gol e 13 assist. Un percorso che lo ha portato anche in Nazionale maggiore e che ha attirato l'interesse del Bayern Monaco. Nell'estate 2026 il club bavarese ha concluso l'operazione sulla base di 50 milioni di euro garantiti, più cinque milioni di possibili bonus. A fronte di un investimento iniziale stimato in circa 5,5 milioni di euro, l'Eintracht ha ottenuto un ricavo potenziale pari a dieci volte il costo sostenuto per acquistarlo.

Un modello fondato sul lavoro di squadra

Kolo Muani, Marmoush, Pacho, Ekitiké e Brown raccontano cinque percorsi diversi, ma accomunati da una caratteristica: l'Eintracht è riuscito a trasformare scelte di mercato mirate in importanti risorse economiche, senza rinunciare alla competitività della squadra. "È un lavoro di gruppo e non c'è una ricetta segreta" ha dichiarato lo stesso Hardung nel novembre 2025 attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport.

È anche in questa prospettiva che il profilo di Hardung può interessare al Milan: non soltanto per il valore delle singole cessioni, ma per un metodo che punta a individuare e valorizzare i talenti di grande prospettiva.

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