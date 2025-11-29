Tare: "Modric ha avuto un impatto devastante, spero possa restare al Milan un altro anno"

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del big match contro la sua ex squadra per eccellenza: la Lazio. Tra i vari temi analizzati, ha raccontato anche il colpo di mercato Luka Modric a parametro zero:

"Abbiamo analizzato a lungo la stagione scorsa. Abbiamo cercato di portare giocatori di grande personalità, che potevano dare impatto importante alla squadra. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Una bellissima scoperta ma conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, non è una sorpresa. Gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Spero potrà ancora giocare con noi. Ha un'opzione per un altro anno ma siamo rimasti insieme che decideremo con grande serenità il suo percorso".