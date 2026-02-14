Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Tomori: "Modric ci ha dimostrato come si gioca, come si parla e come ci si allena"

Milan, Tomori: "Modric ci ha dimostrato come si gioca, come si parla e come ci si allena"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 10:19Serie A
Giacomo Iacobellis

Il difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato così ai microfoni di Telelombardia dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Pisa: "Quello che conta sono i tre punti, ma vogliamo avere sempre un livello altissimo. Non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ma abbiamo vinto e quindi di questo siamo contenti".

Sul gruppo: "Ci sono tanti giocatori bravi che possono fare bene e dare una mano. Fullkrug, Leao, Pulisic e Ricci sono entrati in campo e hanno fatto la differenza. Siamo tutti focalizzati sul nostro obiettivo, chi va in campo dal 1' e chi entra dopo".

Su Modric: "Ha dimostrato come si gioca, come si parla nello spogliatoio e come ci si allena. Ha fatto la differenza, tutti sappiamo che è un giocatore di alto livello e lo ha dimostrato anche in questa partita".

Sul prossimo impegno contro il Como: "Vogliamo vincere tutte le partite. Sarà una gara difficile, ora riposiamo un po' e poi pensiamo a questa partita che sarà molto importante".

Articoli correlati
Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è... Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"
Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per... Milan, Tomori: "Dovevamo giocare meglio e chiuderla prima, Modric oggi ha vinto per noi"
Milan, il rinnovo di Tomori è alle battute finali: firmerà fino al 2030, 4 milioni... Milan, il rinnovo di Tomori è alle battute finali: firmerà fino al 2030, 4 milioni l'ingaggio
Altre notizie Serie A
Ranocchia: "Bastoni e Bremer top centrali in A. Per il futuro dico Muharemovic, è... Ranocchia: "Bastoni e Bremer top centrali in A. Per il futuro dico Muharemovic, è da Inter"
Carnevale: "Vergara un 'ritardatario' ma è un bel vedere. Pisilli sta crescendo bene"... Carnevale: "Vergara un 'ritardatario' ma è un bel vedere. Pisilli sta crescendo bene"
Inter-Juve, scontro tra giganti: 8 giocatori fra i 10 pagati meglio sono nerazzurri... Inter-Juve, scontro tra giganti: 8 giocatori fra i 10 pagati meglio sono nerazzurri o bianconeri
Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra... Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato... Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Tacconi: "Juve, ho visto maggiore personalità. Di Gregorio lo cambierei solo per... Tacconi: "Juve, ho visto maggiore personalità. Di Gregorio lo cambierei solo per Donnarumma"
Zenga: "Sommer è una garanzia, Di Gregorio molto freddo. Mi rivedo un po' in Dimarco"... Zenga: "Sommer è una garanzia, Di Gregorio molto freddo. Mi rivedo un po' in Dimarco"
Inter-Juve è già nella storia: con 8 milioni sarà il secondo miglior incasso di sempre... Inter-Juve è già nella storia: con 8 milioni sarà il secondo miglior incasso di sempre in Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
Le più lette
1 Inter-Juventus, le probabili formazioni: Barella gioca, dubbi su Calhanoglu. Out Thuram
2 Milan si punta a un grande centravanti: dal sogno Lewandowski a Gabriel Jesus e Vlahovic. Gila un’ipotesi concreta. Per Vicario è sfida tra Inter e Juventus. I nerazzurri “osservano” Ismael Koné
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: tutto dipende da McTominay, Dybala scalza Soulé
4 Torino-Bologna, le probabili formazioni: Prati e Vlasic puntano una maglia da titolare
5 Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: torna Tavares dal 1', Krstovic favorito su Scamacca
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, fuori dal campo è cambiato tutto: vecchie nemiche, oggi viaggiano a braccetto
Immagine top news n.4 Chivu ritrova Spalletti: è stato l’allenatore con cui ha giocato di più in carriera e lo difese dai fischi
Immagine top news n.5 Vicario, Celik, McKennie: Inter-Juve non solo sul campo, è derby d’Italia anche sul mercato
Immagine top news n.6 Modric si veste da Cupido e regala ad Allegri il -5 dall'Inter: cosa ci lascia Pisa-Milan 1-2
Immagine top news n.7 Locatelli carica la Juventus verso l'Inter. Ma l'attenzione bianconera è tutta su Khephren Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.2 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.4 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ranocchia: "Bastoni e Bremer top centrali in A. Per il futuro dico Muharemovic, è da Inter"
Immagine news Serie A n.2 Carnevale: "Vergara un 'ritardatario' ma è un bel vedere. Pisilli sta crescendo bene"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juve, scontro tra giganti: 8 giocatori fra i 10 pagati meglio sono nerazzurri o bianconeri
Immagine news Serie A n.4 Khephren Thuram non ce la fa: i convocati di Spalletti per il derby d'Italia tra Inter e Juve
Immagine news Serie A n.5 Lautaro Martinez: "Orgoglioso di essere il capitano dell'Inter. Quanto ho imparato da Milito"
Immagine news Serie A n.6 Tacconi: "Juve, ho visto maggiore personalità. Di Gregorio lo cambierei solo per Donnarumma"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Al via la 25ª giornata del campionato di Serie B: Biancolino si gioca la panchina. Il programma
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Cesena-Venezia: obiettivo riscatto. La capolista cerca punti pesanti al "Manuzzi"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Mantova: le aquile per spiccare il volo. Cercano punti i virgiliani
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sampdoria-Padova: blucerchiati in ripresa, al "Ferraris" per il 6° risultato utile di fila
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Palermo-Entella: rosanero favoriti, ma attenzione ai liguri
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Carrarese: al 'Braglia' in palio punti pesantissimi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Non mi piace gufare gli altri, non è nelle mie corde"
Immagine news Serie C n.2 Torna in campo la Serie C: si parte con il Girone C. Il programma completo della 27ª giornata
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Picerno, Guadagni tre punti di platino
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Arezzo, Chiosa sul discorso promozione diretta
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Lumezzane, con un Drago così non segna nessuno
Immagine news Serie C n.6 Livorno, Esciua: "Concretamente rafforzati dalla sessione invernale di calciomercato"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Juventus, la Beneamata è la vittima preferita di Yildiz
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, l'ultimo successo degli orobici tre anni fa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Fiorentina, il pareggio al "Sinigaglia" manca da quasi 40 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan-Fiorentina illumina San Valentino. Il programma della 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani alla prima nel femminile: "Al Como Women un bell'inizio. Spero di veder serenità"
Immagine news Calcio femminile n.3 Trema la Juventus Women: Girelli avrebbe richiesto la cessione in America
Immagine news Calcio femminile n.4 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…