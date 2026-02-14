Milan imbattuto da 23 partite, Tomori: "Abbiamo un carattere forte da quando c'è Allegri"

Al termine della sfida tra il Pisa e il Milan, nella zona mista dell'Arena Garibaldi, è intervenuto il difensore dei rossoneri Fikayo Tomori. Queste le parole dell'inglese riprese da MilanNews, iniziando dalla 150esima presenza raccolta in Serie A: "Questa partita era importante e volevamo vincere: lo abbiamo fatto e siamo contenti dei tre punti. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla prossima partita".

Due parole su Modric?

"È stato un esempio da quando è arrivato dentro lo spogliatoio, con la sua qualità, come si muove dentro e fuori dal campo. Ha fatto la differenza oggi".

La striscia di risultati utili si allunga...

"È un bel segnale, siamo difficili da battere: abbiamo un carattere forte ed è sempre stato così da quando Allegri è arrivato. Dobbiamo cercare di migliorare ogni partita e alla fine vediamo dove siamo".