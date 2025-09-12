Milan, trattative per il rinnovo di Maignan ferme. Una situazione che il club dovrà affrontare

Il rinnovo di Mike Maignan, che ha un contratto che scade nel 2026, è un tema importante in casa Milan e oggi Matteo Moretto, tramite i propri canali social, ha provato ad aggiornare la situazione. Al momento le trattative per il rinnovo sono totalmente ferme e congelate. Il Milan aveva trovato un accordo verbale con il francese e il suo entourage a febbraio di quest'anno per un prolungamento fino al 2028 più opzione per un altro anno e uno stipendio da 5 milioni di euro netti.

Maignan sarebbe diventato uno dei più pagati della rosa, poi però per un mix di cose, tra cui anche i risultati sportivi del Milan e alcune prestazione del francese, il club rossonero ha deciso di frenare l'operazione e di riconsiderare l'accordo. La trattativa si è congelata e da lì si è arrivati quasi ad una cessione perché Maignan è stato vicino al Chelsea. Gli inglesi sono arrivati a mettere sul piatto una cifra inferiore ai 15 milioni di euro complessivi, tra i 10 e 13 milioni, troppo pochi per il Milan.

Il portiere aveva un accordo con il Chelsea, mentre l'intesa tra i due club non è stata trovata. E così, dopo alcuni colloqui interni anche con Allegri, Maignan ha deciso di restare. Il suo contratto scade nel 2026, quindi senza rinnovo a gennaio potrà già trovare un accordo con un altro club per andare via a zero in estate. E' una situazione delicata che il Milan dovrà affrontare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.