Fantacalcio, 4 scommesse per la 10ª giornata
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Luca Di Leonardo
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Oggi alle 08:10Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
31.10.2026 08:10Fantacalcio
Quattro scommesse per la decima giornata al fantacalcio. Un nome per reparto
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© foto di AntonioFraioli
Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Skorupski (Bologna-Monza): vero azzardo di giornata. il portiere rossoblù ha realizzato solo 1 clean sheet ma viene da tre sufficienze consecutive in pagella.
Lulli (Udinese-Roma): 2 gol e 1 assist in questo inizio di stagione, Gasperini ha fiducia e può confermarlo da titolare nella sfida in Friuli.
Schmid (Frosinone-Torino): giocatore di esperienza, nazionale austriaca, ha avuto un ottimo impatto al fantacalcio con 2 gol e ben 4 assist risultando il miglior centrocampista per numero di assist.
Osmajic (Lecce-Genoa): non segna da 3 giornate e gioca contro una delle peggiori difese del campionato (19 gol subiti in 9 gare)
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