Fantacalcio, 4 scommesse per la 10ª giornata

Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.

Skorupski (Bologna-Monza): vero azzardo di giornata. il portiere rossoblù ha realizzato solo 1 clean sheet ma viene da tre sufficienze consecutive in pagella.

Lulli (Udinese-Roma): 2 gol e 1 assist in questo inizio di stagione, Gasperini ha fiducia e può confermarlo da titolare nella sfida in Friuli.

Schmid (Frosinone-Torino): giocatore di esperienza, nazionale austriaca, ha avuto un ottimo impatto al fantacalcio con 2 gol e ben 4 assist risultando il miglior centrocampista per numero di assist.

Osmajic (Lecce-Genoa): non segna da 3 giornate e gioca contro una delle peggiori difese del campionato (19 gol subiti in 9 gare)