Genoa avanti a Lecce: cross di Messias e piattone del solito Osmajic per l'1-0 all'11'
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Giacomo Iacobellis
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:20Serie A
autore Giacomo Iacobellis
01.11.2026 18:20Serie A
Quarto gol in questo campionato per il nuovo attaccante rossoblù, che sta trascinando il Genoa fuori dalla crisi a suon di reti.
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Genoa in vantaggio a Lecce. Cross all'indietro di Messias e piattone di Milutin Osmajic che gela Falcone. La difesa salentina si è completamente sciolta, il Grifone ha fatto quello che voleva ed è avanti 0-1 al Via del Mare dopo appena 11 minuti di gioco. Quarto gol in campionato per il nuovo bomber di De Rossi.
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