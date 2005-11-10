Facile successo per l'Italia, che esordisce con un 6-0 al Mondiale Under 17: Giamaica surclassata già nei primi minuti, con gli Azzurrini di Franceschini che dominano il campo soprattutto nel primo tempo, con una gestione accorta delle energie nella ripresa.

"Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai ragazzi – sottolinea il tecnico azzurro Daniele Franceschini –. Esordire in un Mondiale non è mai semplice, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia sotto il profilo emotivo. Era importante partire con il piede giusto. Sarà una partita completamente diversa – sottolinea Franceschini –. Dobbiamo quindi rimanere con i piedi per terra, consolidare quanto di buono abbiamo fatto finora e correggere gli errori commessi. Sarà sicuramente necessario alzare il livello se vogliamo arrivare lontano”.