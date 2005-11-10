(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Non avrà luogo il 24 novembre prossimo la prevista udienza del Tribunale federale nazionale della Figc che doveva esaminare il reclamo presentato da Adriano Galliani sulla costituzione della Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della Figc. Galliani, candidato alla presidenza insieme con Giovanni Malagò, ha rinunciato a procedere anche nel merito del ricorso dopo averlo fatto anche per l'istanza cautelare, col Tfn che aveva dichiarato il 13 novembre scorso il 'non luogo a provvedere' e rinviato tutto al 24 del mese. Si chiude così l'ultimo contenzioso che era rimasto in essere nel percorso verso le elezioni della federcalcio del 14 dicembre prossimo.

Il senatore, infatti, lunedì scorso aveva anche deciso di non impugnare l'ammissione della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc - che era stata validata due giorni prima dal segretario generale della Figc, Marco Brunelli -, facendo così cadere ogni ricorso sul presunto caso della doppia firma del Genoa. (ANSA).