Serie B, 12ª giornata: Hellas Verona-Cesena al riposo con gli ospiti sull'1-0
autore
Luca Bargellini
Luca Bargellini
Oggi alle 21:17Serie B
autore Luca Bargellini
20.11.2026 21:17Serie B
Al 45' decide per la formazione di Alessandro Diamanti il gol di Francesconi al 7'
TUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Si chiude con il Cesena in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match del 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona. Decide, per il momento, la rete di Francesconi al 7'. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 12ª GIORNATA
In corso
Hellas Verona-Cesena 0-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
7' Francesconi
Sabato 21 novembre
Ore 15.00 - Ascoli-Vicenza
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 15.00 - Modena-Juve Stabia
Ore 15.00 - Sampdoria-Benevento
Ore 15.00 - SudTirol-Cremonese
Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
Altre notizie Serie B
Oggi
20:42 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Cesena ad Arezzo-Padova, i convocati per la 12ª giornata di Serie B
19:49 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Cesena ad Arezzo-Padova, le formazioni ufficiali della 12ª giornata di Serie B
19:04 Serie BFocus TMW
Focus TMWTre partite per leggere il turno di Serie B: l'analisi delle sfide più attese del weekend
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni