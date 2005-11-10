Arriva dagli Stati Uniti uno dei modelli più in voga nel calciomercato di oggi. Parola sempre più nel circolo delle notizie del pallone, Moneyball. Un modo di interpretare il calciomercato che sempre più addetti ai lavori sta facendo proprio, con l'idea di provare a trovare competitività anche di fronte a difficoltà economiche soprattutto nel rapporto con la Premier League.

Tutto parte dai dati

Algoritmi, dati e statistiche alla base di ogni possibile trattativa. I numeri fanno una scrematura importante, andando a ridurre drasticamente i profili potenziali che un club sta cercando in quel momento. L'obiettivo è chiaro: individuare calciatori sottovalutati dal mercato, tradotto in soldoni comprare a 5 ciò che domani può valere 20 secondo l'analisi dei dati. In quel preciso momento il mercato non sta dando il fair value, il giusto valore, ad un determinato calciatore e lì irrompe l'algoritmo, riconoscendolo ed evidenziandolo in modo chiaro. Il giudizio umano viene ridotto al minimo, sono i dati che guidano le scelte.

L'AI è sempre più dentro questo processo

Trattandosi di dati e numeri, la crescita e l'affinamento dell'intelligenza artificiale ha migliorato sempre più i modelli predittivi e lo sfruttamento dei dati. L'AI così può dire come quel determinato calciatore può inserirsi in un contesto di squadra, se i suoi dribbling, la sua abilità nel cross o la bravura nel colpo di testa sono caratteristiche che mancano all'allenatore. Modelli predittivi, appunto, che però presentano limiti. Perché se oggi l'evoluzione ha portato anche allo studio dei vari profili psicologici dell'AI, non è ancora possibile (e mai lo sarà) prevedere se un sudamericano potrà adattarsi alla pioggia inglese, se un giovane manterrà atteggiamenti professionali o se ingrasserà 3 chili di troppo o come la famiglia lo influenzerà.