Corrado Orrico fa il punto sulle panchine in Italia. L'ex tecnico, fra le altre, dell'Inter si è soffermato innanzitutto sull'allenatore della Juventus Luciano Spalletti: "Luciano per me è un amico ha una conoscenza analitica - ha esordito - centrata e profonda del calcio: è un formidabile scienziato, un nipote di Einstein. Deve però stare attento a non sopravvalutare la capacità dei giocatori di applicare le sue teorie, a volte per loro può risultare un po’ complicato seguirlo. Un consiglio da dargli? Volgarizzati".

Il commento su Allegri

L'argomento poi si è spostato su Massimiliano Allegri: "Max è l’opposto di Spalletti - ha proseguito - predilige la parte pratica, nella quale è abilissimo, a quella teorica. Anche se oggi stanno attraversando momenti non. semplici, sono due allenatori bravissimi e dal curriculum eccezionale quando si parla di loro si va a cercare il pelo nell’uovo".

Il parere su Baldini

Infine un'analisi anche su Silvio Baldini: "Rovescia il banco della divulgazione dei concetti di gioco. Bada al sodo su tutti gli aspetti più concreti: corsa, agonismo, lo sforzo nell’andare oltre la volontà - ha concluso Orrico -. Avrebbe meritato la conferma sulla panchina dell’Italia? Aspettiamo solo lo sbarco su Marte, Silvio sarebbe pronto per guidare anche quella Nazionale".