"Io parlo da sempre con i due candidati (alla FIGC, ndr), mi auguro si scelgano delle basi solide ragionando non solo con il cuore ma con la testa". Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha parlato a margine dell'evento di "RCS Sport Industry Talk" a Milano a proposito delle elezioni per la presidenza della FIGC tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. "Ha apprezzato il fatto che Galliani abbia ritirato il ricorso? Sicuramente sì, perché quello che ci auguriamo sempre è che lo sport sia un esempio di etica", ha dichiarato ai microfoni di TMW presenti.

Tra elezioni e Nazionale

Nel momento in cui, tuttavia, viene incalzato riguardo una possibile preferenza di apprezzamento fra Galliani e Malagò, Buonfiglio si chiude a riccio con i giornalisti: "Ma non lo dico neanche sotto tortura". Mentre si attende l'assemblea elettiva 14 dicembre, si passa a commentare il cammino dell'Italia, tra la vittoria convincente contro la Francia e la sconfitta larga con il Belgio valsa l'eliminazione dalla Nations League: "Un giorno si vince e siamo alle stelle, un altro perdiamo e siamo alle stalle. Per un progetto solido serve tempo, ai giovani dobbiamo dare l'opportunità anche di sbagliare".

Il ruolo di Mancini

Poi ha proseguito: "La nazionale mi è piaciuta, la prima partita con la Francia non se l'aspettava nessuno ma l'esperienza mi faceva temere il Belgio perchè quando scendi in campo con maggior determinazione fai fatica a reagire. Ma era necessaria la partita con il Belgio per capire a che punto siamo". Quanto invece al destino di Roberto Mancini, attuale commissario tecnico degli Azzurri: "È stato innanzitutto un campione, un buon allenatore. Sicuramente sta iniziando un percorso non facile che deve essere aiutato principalmente dai club e dai vivai. Tanto per tornare un attimo in alto. Quindi potrebbe essere anche questo un discorso da allargare che chi investe nelle accademie e nei settori giovanili abbia qualche vantaggio per il futuro".

Cosa manca ancora

Su questo punto ha battuto forte Buonfiglio: "Perché non è un progetto che si fa in sei mesi. Questo è un progetto con cui ci auguriamo di qualificarci per i Mondiali". L'occhio della FIGC può arrivare oltre i confini, per sbirciare magari da altre Federazioni: "C'è un'enorme differenza, perché quando parliamo di calcio tutti ci concentriamo sulla Serie A. Ma bisogna investire molto in formazione, principalmente degli istruttori. Bisogna che le società, anche quelle giovanili, abbiano lo stesso metodo di lavoro. Quello che bisognerebbe fare è un metodo di lavoro uguale per tutti", ha concluso il presidente del Coni.