Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il centrocampista del Genoa Hamed Traoré ha parlato di mister Daniele De Rossi: "Cerca di trasmettere il suo spirito alla squadra - ha sottolineato -. Cerca sempre di spronarci a dare sempre il massimo. Lui ha una fiducia pazzesca nella sua squadra e noi abbiamo fiducia in lui. Non ci ha mai mollato, ha sempre provato ad aiutarci anche quando le cose non andavano bene. Era sempre positivo perché credeva in noi e noi eravamo consapevoli. Chiedevamo un po' di tempo perché poi alla fine tutto si risolve. Ora abbiamo trovato la strada. Non abbiamo risolto tutti i problemi però bisogna sempre mantenere la barra dritta".

Dopo la sosta c'è il Sassuolo. Cosa le ha dato questo club?

"Mi ha dato tanto tanto sia a livello calcistico che umano. Il Sassuolo è una squadra di famiglia. Torno spesso là a trovare mia mamma Franca. Sono rimasto legato a tante persone. Il Sassuolo mi ha accolto quando avevo 19 anni".

E ci pensa mai a fare il primo gol al "Ferraris" davanti a quei 30.000?

"Certo che ci penso. Poi ovviamente con il ruolo che ricopro è anche giusto dare l'apporto agli attaccanti".

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