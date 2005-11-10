Sarà un gennaio ricco di movimenti in casa Napoli. Il direttore sportivo Manna sta lavorando su tante situazioni, che a breve potrebbero essere sempre più concrete. La squadra va decisamente rafforzata. In più alcuni giocatori in esubero dovranno essere ceduti

Anguissa al Marsiglia può sbloccare Hojbjerg

Il centrocampo è il reparto nel quale il Napoli dovrà cercare di non sbagliare nulla, visto che il futuro di De Bruyne e Anguissa è molto incerto. Per il belga l’ipotesi Psv è forte, per il secondo invece una pista di mercato che potrebbe accendersi riguarda il Marsiglia. Un’operazione che andrebbe ad interessare altre squadre italiane. Con il suo arrivo infatti il club francese avrebbe modo di dare il via libera alla cessione di Hojbjerg, che piace molto a Fiorentina e Juventus.

E se escono Neres e Lang occhio alle ipotesi in Premier

In attacco qualcosa accadrà di sicuro anche perché Lucca, Lang e Neres potrebbero andare via a gennaio. Per quanto riguarda quest’ultimo la valutazione è più sull’aspetto fisico che tecnico, nel senso che i tanti infortuni avuti ne hanno inevitabilmente condizionato il rendimento. In più va aggiunto anche un ingaggio abbastanza alto. In Brasile il giocatore ha mercato e quindi una sua cessione non è da escludere. Con il suo addio o quello di Lang, (per il quale potrebbe spuntare all’orizzonte di nuovo il Galatasaray), ecco che ci sarebbe necessità di prendere almeno un esterno. In Premier League esistono varie opportunità. Di Gittens abbiamo già detto, attenzione però anche ad altre soluzioni. Due nomi monitorati sono Dorgu (ex Lecce) e Quenda. Entrambi hanno poco spazio e già nella sessione invernale potrebbero lasciare i rispettivi club, magari anche a condizioni vantaggiose.