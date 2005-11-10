Giovanni Malagò, commissario straordinario della FIGC, è intervenuto durante l’ottava edizione del RCS Industry Talk, tornando al mancato tesseramento: “Quando sono venuti da me e mi hanno detto che servivano le firme dei club di Serie A, mi hanno chiesto se fosse tutto a posto. Io sono andato avanti, è un po’ come quando fai dei viaggi e ti chiedono se hai la malaria… Ho firmato e sono andato avanti, è una prassi sempre esistita: poi c’è stato un signore, l’avvocato Miele, che si è intestardito e c’è stato tutto questo percorso. È curioso che abbia fatto tutto questo perché si è candidato lui, appellandosi al fatto che né io né Giancarlo Abete fossimo tesserati. La cosa curiosa è che l’avvocato Miele non aveva proprio i requisiti per tesserarsi, col piccolo particolare che la FIGC è l’unica in cui serve accreditarsi per candidarsi”.

Può andare orgoglioso della scelta fatta con Roberto Mancini come ct…

“Dopo i ragionamenti portati avanti con Maldini, ho fatto questa scelta. Qui non c’entra niente la formula dell’amichettismo. Sono più amico di altri allenatori rispetto allo stesso Roberto. Il calcio è un’anomalia totale rispetto agli altri sport, per la dimensione che ha. Avevo parlato con qualche ragazzo e mi avevano fatto capire che era l’allenatore su cui vedevano un percorso. Io non so se con altri avremmo fatto meglio o peggio, non lo sapremo mai. Però la valorizzazione di ragazzi giovani sconosciuti ai più e addirittura a qualche addetto ai lavori mi fa pensare che la strada non possa essere che questa”.

La prima cosa che vorrebbe fare di nuovo da presidente federale?

“Mi spiace che si sia parlato solo di pantouflage e di tesseramento, ma nel giro di qualche mese è stata fatta una rivoluzione culturale. Sono stato il primo presidente a non voler essere io presidente del Club Italia. Non è solo una questione formale o economica, ma ho demandato tutto a persone che hanno conoscenze e credibilità internazionale e nazionale, come Ranieri e Zola. Nella bufera che c’è stata, la Nazionale maggiore, l'Under 21 e la Nazionale femminile hanno ottenuto dei risultati importanti”.