Monza, il ds Obiang: "Si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta"

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il direttore sportivo del Monza, Pedro Obiang, ha parlato degli obiettivi dei brianzoli:

"Nella missione del Monza c'era senz'altro l'idea di creare una rosa giovane. Si cresce e stiamo rispettando le richieste della proprietà, ovvero cambiare l'organico e lottare con quello che abbiamo: si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta alla squadra".

34 anni, Obiang è dallo scorso 20 agosto il nuovo ds dei brianzoli, percorso iniziato subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo proprio con la maglia biancorossa.