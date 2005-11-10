Monza, il ds Obiang: "Si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta"
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Gaetano Mocciaro
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06.10.2026 08:10Serie A
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Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, il direttore sportivo del Monza, Pedro Obiang, ha parlato degli obiettivi dei brianzoli:
"Nella missione del Monza c'era senz'altro l'idea di creare una rosa giovane. Si cresce e stiamo rispettando le richieste della proprietà, ovvero cambiare l'organico e lottare con quello che abbiamo: si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta alla squadra".
34 anni, Obiang è dallo scorso 20 agosto il nuovo ds dei brianzoli, percorso iniziato subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo proprio con la maglia biancorossa.
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