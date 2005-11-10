Monza, Obiang: "Juric grintoso. Varela? Sta facendo anche meglio di quanto pensavamo"

Pedro Obiang, direttore sportivo del Monza, ha parlato, a margine del premio Gentleman a Milano, dell’inizio della sua carriera da dirigente e dei primi passi in questa Serie A dei brianzoli: “È stato un inizio un po’ difficile, ma fortunatamente ho una grandissima squadra dietro e mi aiutano a fare il mio lavoro. Conoscendo il campo, riesco a gestire meglio i miei giocatori”.

Come sta aiutando una squadra giovane?

“Io posso dare quello che mi ha dato il campo: sostenerli, stargli vicino. Il resto lo fa l’allenatore: è molto grintoso, sa spingere, cerca di dare un’identità e penso che si stia vedendo. Speriamo che i risultati ci sorridano”.

L’impatto di Varela?

“È stato una grandissima scoperta del nostro team scouting. Sta facendo come pensavamo e anche meglio, speriamo continui così: è la sua prima stagione in Serie A”.