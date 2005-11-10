Monza, Mout: "Consci delle difficoltà di quest'anno, ma c'è fiducia. Esordio con assist? Fantastico"

Mathis Mout, centrocampista italiano con cittadinanza francese del Monza, parla così a margine della sfida di oggi dell'Under 21 ai microfoni di Sportitalia "Sicuramente è un onore perché tutti i bambini, penso, sognano da quando iniziano a giocare a calcio di rappresentare la propria nazione. Il mio secondo raduno, fatto in Spagna, lo scorso raduno con i ragazzi subito mi sono trovato benissimo perché siamo un gruppo molto affiatato. Tutti i ragazzi con cui mi trovo molto bene, anche con lo staff, uno staff fantastico. In generale poter rappresentare questa maglia giocando è un qualcosa di fantastico che ho sempre sognato.

Sul Monza ha aggiunto: "Sicuramente è stata un'emozione incredibile l'esordio San Siro con l'assist. In generale poter far parte di una realtà così bella come Monza, un gruppo molto giovane con tanta voglia di crescere e di migliorare.

Ovviamente sapevamo che sarebbe stato un percorso difficile quest'anno per noi, ma siamo molto fiduciosi, c'è grande fiducia. Lo staff è veramente uno fantastico, anche la società ci è molto vicina, quindi noi siamo sicuri che riusciremo a fare il meglio possibile e poter regalare numerose gioie ai nostri tifosi durante tutto l'anno".