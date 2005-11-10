Ascoli, Tomei vince la Panchina d'Oro di Serie C: "La squadra è il fulcro di tutto"

Francesco Tomei, tecnico dell'Ascoli, ha vinto la Panchina d'Oro per la Serie C per la stagione 2025/26, culminata con la promozione in Serie B battendo l'Union Brescia nella finale playoff. Secondo porto per Fabio Gallo del Vicenza, terza piazza per Cristian Bucchi dell'Arezzo. Queste le parole del tecnico dei marchigiani:

"Questa è una grande emozione. Quando si è premiati da colleghi, da coloro che conoscono questo mondo è davvero bello. Ringrazio chi mi ha votato, mister Ulivieri e tutta la Federazione. Ringrazio la proprietà dell'Ascoli, il ds Matteo Patti e la squadra che è il fulcro di tutto. Loro sono il motore. Senza dimenticare il mio staff e tutti coloro che lavorano nell'Ascoli. Sono felice di questo premio che mi permette di ringraziare chi mi ha spinto a fare questo lavoro che è Eusebio Di Francesco".