La Juventus esce dolorante dalla sosta: esami in vista per Celik e Zhegrova. Il punto

La Juventus esce dolorante dalla sosta: esami in vista per Celik e Zhegrova. Il puntoTMW
La sosta per le nazionali porta, come noto, altri problemi alla Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri sono alle prese con le condizioni di Zeki Celik ed Edon Zhegrova, entrambi fermatisi durante gli impegni con le rispettive selezioni.
Il difensore turco, che aveva accusato un problema fisico durante il riscaldamento di Francia-Turchia, si sottoporrà agli esami strumentali nel pomeriggio di oggi. Per Zhegrova, invece, gli accertamenti sono previsti domani: l'esterno offensivo ha riportato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro del Kosovo.
Soltanto dopo gli esami sarà possibile stabilire l'entità dei due infortuni e gli eventuali tempi di recupero. Spalletti attende risposte in vista della ripresa del campionato, che vedrà la Juventus impegnata domenica con il Venezia.