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Palermo, Palumbo torna in gruppo: Inzaghi valuta il ballottaggio con Hernani

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 13:18Serie B
16.11.2026 13:18Serie B
Fonti preferite
Il centrocampista ha smaltito i problemi fisici e sarà convocabile per il Catanzaro, ma resta aperto il ballottaggio con Hernani.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Il Palermo ritrova una pedina importante in vista della ripresa del campionato. Antonio Palumbo ha infatti superato i problemi fisici che lo avevano tenuto ai box negli ultimi giorni ed è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto della squadra. Una notizia positiva per Filippo Inzaghi, che potrà contare sul centrocampista in occasione della gara contro il Catanzaro, in programma dopo la sosta per le nazionali.

Resta però da sciogliere il nodo relativo alla sua presenza dal primo minuto. Inzaghi dovrà infatti valutare le condizioni del centrocampista, che non ha ancora ritrovato la piena forma, e il possibile impiego di Hernani. L'ex Monza ha risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa e potrebbe essere proprio lui a partire titolare qualora Palumbo non offrisse sufficienti garanzie.

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