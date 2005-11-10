Padova, Mirabelli ci ha provato per Verde: "La Juventus non voleva cederlo a titolo definitivo"
Daniel Uccellieri
Intervistato da TuttoJuve, il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli ha svelato un retroscena di mercato con protagonista Francesco Verde, difensore centrale classe 2007 che gioca nella Juventus NG:
"Volevo acquistare Verde a titolo definitivo, ma la Juve accettava solo la formula del prestito. Quindi l'accordo non è mai stato raggiunto essenzialmente per questo motivo. Avevo parlato con la società bianconera, il ragazzo e i suoi procuratori, l'impressione era stata davvero ottima. Però non si sa mai, è un ragazzo che seguiamo sempre e non nego una nuova trattativa se dovesse esserci l'opportunità. È un calciatore forte, di qualità e con una grande personalità. Fidatevi... Per quanto è bravo, lo vedremo in categorie importanti".