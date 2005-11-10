Tra i migliori in campo a Bruxelles, Ngoy piace da tempo al Milan. Il prezzo si alza ancora

Il Milan lo segue da tempo, ma la prestazione di ieri a Bruxelles rischia di complicare i piani dei rossoneri. Nathan Ngoy, difensore classe 2003 del Lille, è stato tra i migliori in campo nel 4-1 con cui il Belgio ha battuto l'Italia di Roberto Mancini. Suo il gol del momentaneo 2-1, arrivato al 22' dopo una respinta di Donnarumma sul colpo di testa di Mechele. Una rete che è stata, tabellino alla mano, quella della vittoria.

Dal Lille al Milan? Il prezzo di Ngoy continua a salire

Ventitré anni compiuti a giugno, Ngoy è arrivato al Lille nell'estate del 2025, dopo essere cresciuto tra Anderlecht e Standard Liegi. In Francia ha trovato la continuità che gli era mancata nelle stagioni precedenti, anche a causa di diversi problemi fisici. Difensore centrale di piede destro, utilizzabile anche sulla fascia, ha caratteristiche che possono tornare utili sia in una linea a quattro sia in una difesa a tre come quella di Ruben Amorim.Il Milan ne segue da tempo la crescita, ma non è l'unico club interessato: anche in Premier League il suo nome è stato accostato a diverse società.

Il problema, per i rossoneri, rischia di essere economico. Il Lille ha Ngoy sotto contratto fino al 2029 e non ha necessità di cederlo a condizioni particolarmente favorevoli. Se fino a qualche mese fa la sua valutazione si aggirava intorno ai 25 milioni di euro, in Belgio si parla già della possibilità che il prezzo raggiunga quota 40 milioni nella prossima estate. Non è una richiesta ufficiale del club francese, ma una stima legata alla crescita del giocatore. Una cifra che renderebbe decisamente più complicata un'eventuale operazione del Milan, soprattutto considerando la concorrenza inglese.