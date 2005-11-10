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Garbo su De Bruyne: “Con il Belgio sembra abbia dieci anni di meno. Con il Napoli…”

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Lucio Marinucci
Oggi alle 16:07Serie A
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16.11.2026 16:07Serie A
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Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite alla radio di Tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole sulla sconfitta dell'Italia contro il Belgio, sul doppio rendimento di De Bruyne frea Nazionale belga e Napoli e non solo. Queste le sue parole, rilasciate nel corso della trasmissione Maracana.

La panchina d'oro è stata assegnata a Chivu. Meritato o avresti premiato qualcun altro?
"Io sono un sostenitore di Chivu e mi piace il suo modo di lavorare, ma io lo avrei assegnato a Fabregas. Chivu del resto in mano aveva una formula uno, mentre lo spagnolo aveva una formula uno e mezzo. Far arrivare il Como al quarto posto è stata un'impresa. Pensare che potesse arrivare in Champions a danno di Milan e Juventus era impensabile".

Passando all'Italia, la sconfitta con il Belgio che delusione è stata?
"Personalmente non mi sono mai esaltato, neanche dopo la vittoria con la Francia. Sono sempre rimasto con i piedi per terra perché ero convinto che il percorso sarebbe stato ancora lungo. Questo progetto è cominciato da poco, con convocazioni completamente nuove. Chi si illudeva che l'Italia fosse tornata competitiva ai massimi livelli ci aveva capito poco. Questa Nazionale è l'immagine del nostro calcio, questo passa in convento. Il calcio italiano ha problemi molto profondi e se le cose cambieranno in positivo lo faranno in dieci anni, non in dieci mesi".

De Bruyne ha di nuovo brillato con il Belgio, a differenza di quanto accade con il Napoli. Che spiegazione ti dai?
"Ogni volta che gioca con il Belgio sembra ringiovanito di dieci anni, mentre quando gioca con il Napoli sembra più vecchio di dieci anni. Una domanda me la farei. Mi chiedo se non sia un problema di posizione. De Bruyne forse non riesce a soddisfare ciò che gli chiede Allegri proprio per questo motivo".

Che opinione ti sei fatto invece sulla vicenda Sabatini-Gasperini?
"Credo che nella vicenda Sabatini abbia esondato perché Massara è una sua creatura e quindi si è sentito colpito dal racconto che gli è giunto. Mi auguro che la questione non finisca in un'aula di tribunale perché da uomini calcio possono risolvere tutto con un incontro o una cena".

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