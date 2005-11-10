Foggia, il ds Casella: "Il mercato non è una priorità, pensiamo a prestazioni e classifica"

La sconfitta nel derby contro il Bari lascia il Foggia con tanti rimpianti e la necessità di cambiare passo. Il 3-2 del San Nicola ha evidenziato alcune fragilità della squadra rossonera, sulle quali il direttore sportivo Alex Casella ha chiesto di intervenire. Nonostante la delusione, il dirigente ha ribadito la propria fiducia nel gruppo, invitando tutti a una maggiore responsabilità.

"C'è rammarico, soprattutto quando parti in quel modo. Per leggerezza abbiamo concesso dei gol e siamo una squadra che non può permettersi queste disattenzioni. Dobbiamo saper gestire meglio la partita e migliorare nella lettura delle situazioni", ha dichiarato in sala stampa, come riportato da Foggiacalciomania.com.

Casella ha poi allontanato l'attenzione dal mercato, sottolineando come in questo momento la priorità debba essere il rendimento sul campo. "Siamo a novembre ed è sbagliato concentrarci sul mercato. In futuro si lavorerà, ma adesso dobbiamo focalizzarci sulle prestazioni, sulle partite e sulla classifica".

Il direttore sportivo ha infine condiviso le responsabilità con tutto l'ambiente rossonero, chiamando in causa anche l'allenatore e chiedendo un confronto per individuare gli aspetti da migliorare. "In qualsiasi momento della stagione mi sento responsabile, ma non sono solo io: lo siamo tutti. Dobbiamo confrontarci insieme, anche con il mister. Bisogna intervenire su tante cose, alzare l'asticella. Questo gruppo può farlo".