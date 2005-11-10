Chivu vince 35esima edizione della Panchina d'Oro. Fabregas è secondo, Gasperini arriva terzo

È Cristian Chivu il vincitore della 35esima edizione della Panchina d'Oro, il premio che il Settore Tecnico federale assegna al miglior allenatore della Serie A della scorsa stagione.

Chivu è il successore di Conte. Il tecnico dell'Inter arriva davanti a Fabregas e Gasperini

Durante la cerimonia a Coverciano (qui la cerimonia live su TMW), il tecnico dell'Inter - vincitore dello scudetto 2025/2026 e della Coppa Italia - è stato dunque scelto come successore di Antonio Conte (col Napoli), ultimo allenatore prima di oggi a far scrivere il proprio nome nell'albo d'oro e vincitore dell'edizione più recente, celebrata lo scorso febbraio. Chivu arriva primo con 16 voti (su 43) dei "colleghi" allenatori, davanti a Cesc Fabregas del Como, secondo con 12 voti, mentre al terzo posto si piazza Gian Piero Gasperini della Roma con 9 voti.

Le parole di Chivu dalla premiazione di Coverciano

Spazio alle parole del tecnico nerazzurro, pronunciate a caldo dopo l'assegnazione del riconoscimento: "Grazie a tutti voi per questo premio che arriva da dei colleghi. Ringrazio il settore tecnico, gli allenatori, l'Inter, il mio staff e i giocatori che trasformano le nostre idee in risultati. Infine un grazie anche alla mia famiglia che mi è vicina nelle vittorie e nelle sconfitte".