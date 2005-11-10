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Gubbio, Ernesto Salvini in pole per il ruolo di direttore sportivo: attesa per l'ufficialità

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:48Serie C
16.11.2026 12:48Serie C
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L'ex dirigente del Frosinone è il favorito per il ruolo di direttore sportivo: l'annuncio potrebbe arrivare a breve.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Gubbio sembra aver individuato il profilo a cui affidare la direzione sportiva dopo l'uscita di Mauro Leo. La scelta del club rossoblù sarebbe ricaduta su Ernesto Salvini, dirigente di 56 anni con un passato importante al Frosinone. Secondo quanto riportato da ViviGubbio, la sua candidatura avrebbe ormai superato quella degli altri profili valutati dalla società.

Nelle scorse settimane erano stati accostati al club umbro anche Davide Mignemi, Luca Matteassi e Domenico Roma. Dopo aver esaminato diverse possibilità, il presidente Sauro Notari avrebbe però maturato la convinzione di puntare su Salvini, il cui nome era già emerso tra quelli sondati dalla società.

Per il dirigente si tratterebbe di una nuova esperienza dopo il lungo percorso al Frosinone, accompagnato dalla Serie C fino alla massima categoria e protagonista di importanti successi sportivi. Nel suo curriculum figura anche una parentesi al Siena.

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Salvini dovrebbe lavorare al fianco del direttore generale Giuseppe Pannacci per contribuire alla costruzione del nuovo progetto tecnico rossoblù.

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