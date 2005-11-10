Panchina d'Oro Serie B, trionfa Massimiliano Alvini: "Abbiamo costruito qualcosa di bellissimo"

È Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, il vincitore della Panchina d'Oro Serie B per la stagione 2025/26. Al secondo posto Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia nella passata stagione, mentre sul terzo gradino del podio c'è Alberto Aquilani, ex tecnico del Catanzaro che ha portato le aquile alla finale dei playoff persa con il Monza. Queste le parole del tecnico dei ciociari: "Prima di tutto grazie a mi ha votato. Ricevere questo premio davanti a tante persone che vivono il calcio è una soddisfazione. Il premio è col mio nome sopra, ma non è un premio solo per me.

C'è la mia famiglia, il mio staff che mi segue nei momenti belli e nei momenti brutti. E poi i calciatori senza i quali noi allenatori non andremo da nessuna parte. Poi c'è il Frosinone del presidente Stirpe. Abbiamo costruito qualcosa insieme di bellissimo. E ringrazio anche Renzo Castagnini che mi ha voluto a Frosinone".