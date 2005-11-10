Elezioni FIGC, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò: "Il calcio ha bisogno di serenità". Il 14 dicembre si vota

Adriano Galliani non impugnerà l’ammissione della candidatura di Giovanni Malagò a presidente della Federcalcio. È notizia degli ultimi minuti, veicolata dal senatore di Forza Italia tramite il suo legale, l’avvocato Filippo Lattanzi.

Con una nota stampa, Lattanzi ha spiegato che la decisione di non presentare ricorso è “determinata dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare strumentalizzazioni e tensioni, mentre il sistema calcio ha bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza, anche con gesti di responsabilità come questo”. Allo stesso tempo, Galliani e il suo legale parlano di “pericoloso precedente” in relazione all’ammissione della doppia firma del Genoa, che prima aveva appoggiato lo stesso Galliani e poi si è spostato su Malagò.

Si va al 14 dicembre

Adesso, resta soltanto l’ipotesi di un’impugnazione da parte della Procura Federale, unico soggetto legittimato fino al termine del 21 novembre. Nulla, però, fa pensare che questo possa accadere, ragion per cui si dovrebbe andare senza ulteriori scossoni alle elezioni FIGC del 14 dicembre, con la sfida tra Malagò e Galliani che sarà decisa dalle urne.