Malagò torna sulla rinuncia di Galliani: "Scelta di buon senso, ma eviti polemiche pretestuose"

Dopo le dichiarazioni rilasciate a margine della 35ª edizione della Panchina d’Oro, il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, è tornato a commentare, con una nota stampa, la decisione di Adriano Galliani di rinunciare al ricorso contro l’ammissione della sua candidatura: “Giovanni Malagò accoglie favorevolmente la decisione del Sen. Adriano Galliani di non impugnare il provvedimento di ammissione della sua candidatura alla Presidenza federale.

Una scelta di buon senso, perché un’ulteriore iniziativa contenziosa avrebbe soltanto alimentato tensioni delle quali il calcio italiano non ha alcun bisogno, senza offrire alcun contributo al confronto sui programmi e sul futuro della Federazione. Già la contestazione relativa alla nomina della Commissione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento che sarebbe stato semplice fornire, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso, certamente non per iniziativa di Giovanni Malagò.

Il richiamo alla responsabilità e alla serenità del percorso elettorale è dunque apprezzato e condivisibile. La coerenza con questi obiettivi si misura, però, anzitutto nella capacità di evitare polemiche ed iniziative pretestuose, non soltanto nella rinuncia a darvi ulteriore seguito. Giovanni Malagò continuerà a privilegiare il confronto sui contenuti e il dialogo con tutte le componenti del sistema, nell’interesse del calcio italiano”.

Il riferimento di quest'ultimo passaggio è con tutta probabilità legato alla nota con cui il senatore di Forza Italia ha annunciato la rinuncia all'impugnazione, facendo riferimento a un "pericoloso precedente" costituito dalla doppia firma del Genoa.