Avellino, il sindaco Pizza sul nuovo stadio: "Vogliamo realizzarlo, ma attendiamo la Regione"

Il futuro del Partenio-Lombardi resta al centro dell'attenzione ad Avellino. Il sindaco Nello Pizza è tornato sull'argomento, invitando la piazza a mantenere calma e serenità e ribadendo la volontà dell'amministrazione comunale di realizzare un nuovo impianto. Restano però da definire le modalità dell'intervento e il coinvolgimento dei soggetti interessati.

"Questa amministrazione ha dichiarato espressamente di voler fare il nuovo stadio. Ora stiamo valutando come realizzarlo. Se potremo farlo con D'Agostino saremo contenti di farlo con lui; in alternativa valuteremo se farlo con un altro imprenditore o se finanziarlo interamente noi", ha spiegato Pizza. Il primo cittadino ha poi sottolineato la vicinanza del Comune all'US Avellino, assicurando che verrà fatto tutto il possibile per portare avanti il progetto.

Sul fronte economico, il sindaco ha però richiamato alla necessità di rispettare procedure e tempi, trattandosi di un investimento con risorse pubbliche. "I soldi che investiremo non sono nostri personali, ma sono soldi pubblici, quindi bisogna fare attenzione e rispettare le procedure senza subire pressioni da nessuno".

Un passaggio fondamentale sarà quello relativo ai finanziamenti regionali: secondo Pizza, infatti, il Comune non dispone di risorse proprie da destinare all'opera e sarà necessario attendere la Regione, indicata come l'unico soggetto in grado di finanziare il progetto. Lo riporta Tuttoavellino.it