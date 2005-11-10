Più di Inter, Milan e Juventus: Arvedi investe 54,5 milioni negli sponsor della Cremonese

La Cremonese può contare su un sostegno economico superiore a quello delle principali big italiane. Nella stagione 2025/26 il gruppo riconducibile a Giovanni Arvedi, proprietario del club grigiorosso, ha garantito 54,5 milioni di euro attraverso sponsorizzazioni ufficiali e istituzionali. Una cifra superiore agli introiti da sponsor di maglia di Inter, Milan e Juventus, come evidenziato da Calcio e Finanza nell'analisi del bilancio al 30 giugno 2026.

Cremonese davanti alle big italiane

Il confronto riportato da Calcio e Finanza mette la Cremonese al primo posto con 54,5 milioni, davanti al Milan (46), all'Inter (43,5) e alla Juventus (37-39). Va precisato che le risorse grigiorosse provengono principalmente da aziende riconducibili alla stessa proprietà e non rappresentano quindi un valore di mercato paragonabile a quello delle partnership esterne delle altre società.

Oltre 214 milioni da Arvedi in sette stagioni

Quello del 2025/26 è il contributo più alto degli ultimi anni: 17,5 milioni in più rispetto alla stagione precedente, con una crescita del 47,3%. Dal 2020 al 2026, le sponsorizzazioni riconducibili alla proprietà hanno raggiunto complessivamente 214,4 milioni di euro.

Il peso di Arvedi emerge anche dall'ultimo bilancio: i 54,5 milioni rappresentano circa il 53% del valore della produzione, che ha raggiunto quota 103 milioni. I ricavi complessivi sono cresciuti del 79,4% rispetto all'esercizio precedente, anche grazie al ritorno in Serie A e all'aumento dei diritti televisivi, saliti a 25,4 milioni.

La Cremonese ha registrato costi per 97,5 milioni e ha chiuso la stagione con un utile netto di 1,9 milioni, dopo la perdita di quasi 7 milioni del 2024/25. Numeri che confermano il ruolo centrale del gruppo Arvedi nella solidità economica e nello sviluppo del club.