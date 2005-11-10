Napoli, Lorenzo Lucca è costato 35,9 milioni. Rasmus Hojlund 44 oltre a 6 di prestito

Lorenzo Lucca è costato 35,9 milioni di euro al Napoli. Una cifra molto alta per chi è stato bocciato dopo pochi mesi da Antonio Conte, con il suo destino che sembra riprodursi quest'anno dopo il prestito - non buono - al Nottingham Forest.

Hojlund 44 milioni più sei di prestito

Il centravanti della nazionale danese è stato pagato, in totale, circa 50 milioni. Al contrario di Lucca, una spesa relativamente corretta rispetto a quelle che erano le aspettative di rendimento. Nella lista dei prestiti ci sono poi Alisson Santos, 3,5 milioni per il periodo tra gennaio e giugno - non poco se non fosse stato poi riscattato - ma anche Elmas, 3,1 milioni. Il totale per i soli titoli temporanei è di 12,85 milioni di euro.

Gli altri acquisti definitivi

Nella lista si possono vedere anche le cifre di Sam Beukema, 30 milioni, e Noa Lang, 27. Due che non hanno esattamente sfondato in questo anno e mezzo di esperienza napoletana. Non poco nemmeno Milinkovic Savic, 21 milioni per chi non è ancora un titolare fisso della formazione di Massimiliano Allegri. 18,6 per Miguel Gutierrez, ma anche 16,8 per Alisson Santos che porta l'ammontare a 20,3. E poi c'è Giovane: 2 milioni di euro. Perché così poco? Come anticipato qui l'ammontare in realtà è da 20.