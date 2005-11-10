Chi è Leon Scarlett, l'astro nascente del calcio gallese finito nel mirino del Milan

Leon Scarlett è uno dei giovani talenti emergenti del calcio inglese. Nato il 16 agosto 2009, ha compiuto 17 anni ed è cresciuto nel settore giovanile dell'Arsenal, prima di trasferirsi al Queens Park Rangers nel gennaio 2025, quando ha firmato un accordo di formazione con il club londinese. Il suo percorso è stato particolarmente rapido: dopo aver attraversato le selezioni giovanili, ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, conquistando le prime opportunità in Championship. Nel complesso, ha già collezionato sei presenze complessive nella seconda divisione inglese, cinque delle quali nell'attuale stagione.

Dove e come gioca Leon Scarlett

Il suo ruolo è quello di esterno offensivo, con la possibilità di agire sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. La duttilità rappresenta una delle caratteristiche più interessanti del suo profilo, insieme alla capacità di adattarsi a diverse posizioni del reparto avanzato. Scarlett ha inoltre scelto di rappresentare il Galles a livello internazionale: dopo le esperienze con le selezioni giovanili, è stato convocato anche dalla Under 21 per le qualificazioni agli Europei del 2027, un traguardo significativo considerando la sua età.

Il Milan non è solo nella corsa al gallese

La crescita del diciassettenne non è passata inosservata. Milan ed Eintracht Francoforte hanno manifestato non a caso interesse per il giocatore e continuano a seguirne l'evoluzione. Non si parla ancora di offerte o trattative concrete: entrambe le società stanno monitorando la situazione. Per Scarlett, intanto, la priorità resta trovare continuità al QPR e proseguire un percorso che potrebbe portarlo presto sotto i riflettori del grande calcio europeo.