Il Milan saluta Sani: "Perdiamo un pezzo della nostra storia, grazie per aver fatto grande il club"

È scomparso oggi a 94 anni Dino Sani, ex centrocampista del Brasile e del Milan, ma anche di Palmeiras, San Paolo, Boca Juniors e Corinthians. Con la Nazionale verdeoro conquistò il Mondiale nel 1958, mentre con i rossoneri vinse la Coppa dei Campioni nel 1963. A dare la notizia è stata la Federcalcio brasiliana, attraverso una nota ufficiale. "Abbiamo perso uno dei nostri primi campioni del mondo. Dino Sani ha scritto il suo nome nella storia della Nazionale brasiliana nel 1958. Il suo nome resterà per sempre tra i grandi della Seleção".

Questo il comunicato di saluto del Milan: "Il Milan perde un pezzo della sua storia. Dino Sani, protagonista degli anni '60 rossoneri: uno Scudetto, una Coppa dei Campioni, 78 partite e 20 gol con la nostra maglia. Dino Sani ha contribuito a cambiare un'intera epoca del Milan, lasciando un'impronta che il tempo non cancellerà. Alla sua famiglia e ai suoi cari l'abbraccio commosso del popolo rossonero. Ciao Dino, e grazie per aver fatto grande il Milan".