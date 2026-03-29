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L'Italia deve temere Dzeko? Muslimovic: "Martedì sarà il campione più grande in campo"

L'Italia deve temere Dzeko? Muslimovic: "Martedì sarà il campione più grande in campo"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 14:41Serie A
Daniele Najjar

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex attaccante della Nazionale bosniaca, Zlatan Muslimovic, ha parlato dell'amico di sempre Edin Dzeko, che gli azzurri affronteranno martedì sera nella finale playoff.

Che sfida ti aspetti? Il fatto che l'Italia abbia meno campioni di un tempo ti fa sperare?
"L'Italia è sempre l'Italia, quattro volte Campione del Mondo. Ha fatto vedere tante volte, specialmente nelle fasi di qualificazione, di essere come un turbo-diesel. Parte piano, poi più si va avanti, più migliora e nei tornei arriva spesso in fondo. L'Italia ha sempre una difesa straordinaria, conosciuta in tutto il mondo e nessuno può pensare di sottovalutarla minimamente. Tutto il mondo vi rispetta".

Come arriva la Bosnia a questa partita?
"Per noi è una sfida durissima, sappiamo chi abbiamo di fronte. Ma abbiamo forza dai giovani nei quali crediamo molto. Abbiamo ragazzi che hanno fatto vedere di poter competere contro tutti, anche contro i migliori al mondo. Quindi siamo molto fiduciosi nelle nostre capacità".

Il tuo amico Dzeko è ancora il più temuto in Italia. Pensi ancora che sia, tutt'oggi, fra i migliori del suo ruolo?
"Dzeko è un animale. Sarà il più grande campione in campo martedì. Ha fatto tantissimi gol, è uno dei più forti al mondo, nella top 10 fra quelli che hanno segnato di più in questi anni, sicuramente più di tutti quelli che saranno in campo. Sarà molto, molto importante per noi, non solo con i suoi gol, ma anche per aiutare la squadra dentro e fuori dal rettangolo verde. Sappiamo tutti quanto vale solamente averlo in campo".

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