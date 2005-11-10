Milan, arriva la conferma: Gila, Moreira e Rabiot saltano il Bologna

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Milan, arriva la conferma: Gila, Moreira e Rabiot saltano il BolognaTMW
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 16:41Serie A
autore Tommaso Bonan
27.10.2026 16:41Serie A
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Non una novità, bensì una conferma. Gila, Rabiot e Moreira, tre dei giocatori del Milan attualmente alle prese con infortuni, non faranno parte della sfida contro il Bologna in programma domani a San Siro.
Che Amorim lavorasse eventualmente per recuperarli per il derby di sabato, era cosa nota, oggi però dall'allenamento a Milanello è arrivata l'ufficialità: hanno lavorato al centro sportivo, ma a parte rispetto ai compagni. Continueranno dunque ad essere valutati giorno per giorno.
Fonte: da Milano, Antonello Gioia
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