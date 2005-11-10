Napoli, Spinazzola: "Difesa a 3? Cambia poco, più che i moduli conta l'atteggiamento"

L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Frosinone valido per la 6^ giornata di Serie A.

Come stai?

"Sto bene, queste tre settimane sono servite per riprendermi e aumentare il mio stato fisico".

Napoli a 3 dietro: cosa cambia per voi?

"Niente, ci abbiamo giocato anche con Conte. Non contano i moduli, ma l'atteggiamento: quello deve cambiare".

Siete mancati un po' voi esperti?

"Sennò non inciampavamo in quelle due/tre partite. Da oggi deve partire il nostro campionato".