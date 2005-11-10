Napoli, Spinazzola: "Difesa a 3? Cambia poco, più che i moduli conta l'atteggiamento"
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Paolo Lora Lamia
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10.10.2026 20:40Serie A
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L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match casalingo contro il Frosinone valido per la 6^ giornata di Serie A.
Come stai?
"Sto bene, queste tre settimane sono servite per riprendermi e aumentare il mio stato fisico".
Napoli a 3 dietro: cosa cambia per voi?
"Niente, ci abbiamo giocato anche con Conte. Non contano i moduli, ma l'atteggiamento: quello deve cambiare".
Siete mancati un po' voi esperti?
"Sennò non inciampavamo in quelle due/tre partite. Da oggi deve partire il nostro campionato".
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