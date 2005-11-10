Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, ha preso la parola in conferenza stampa dopo la partita vinta per 4-1 al "Barbera" contro il Sudtirol. Queste le sue considerazioni, riportate da StadioNews.it: "Ero abbastanza tranquillo, questa squadra ci ha abituati a grandissime cose che spesso riusciamo a minimizzare. Giocano sempre gli stessi, siamo in sedici: se stiamo dietro alle chiacchiere ci facciamo solo del male, io faccio un applauso a questa squadra perché siamo arrivati a ventuno vittorie e un pareggio nelle ultime ventidue partite in casa".

"Palumbo sta bene e il suo rientro è imminente come quello di Barba - ha detto Inzaghi -. Fare questo tipo di partite con tutte queste assenze non è cosa da poco. Abbiamo preparato un grande primo tempo, siamo partiti con grande mentalità e voglia, ma so benissimo che le partite non sono mai chiuse. La squadra aveva voglia di dimostrare e Catanzaro è stata solo una parentesi. Sul 3-0 non volevo che si riaprisse la partita. Cerchiamo di non pensare che sia tutto facile, questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile e lo dicono anche i numeri. Qualche inciampo può capitare, altri altri più di noi, e dobbiamo essere bravi a dare queste risposte: noi siamo abituati a fare come oggi, non come a Catanzaro. Non ho bisogno di elogiare Pohjanpalo perché sarà il nostro capocannoniere a fine campionato, i gol di Johnsen e Vavassori sono importanti anche per il lavoro che fa Joel".

"Le partite non si possono vincere tutte - ha spiegato Inzaghi -. La sconfitta di Catanzaro ha bruciato, ma la prestazione c'è stata e la squadra ha avuto la gara in mano per sessanta minuti. Stasera la nostra curva è stata straordinaria, sapevo che i miei ragazzi non l'avrebbero tradita".