Si svuota parzialmente l'infermeria del Napoli alla vigilia della ripresa del campionato. Massimiliano Allegri ritrova due elementi importanti per le corsie laterali: Costantino Favasuli e Leonardo Spinazzola hanno svolto l'intera seduta di allenamento odierna con il resto del gruppo. Entrambi sono dunque recuperati e potranno essere convocati per la sfida contro il Torino, in programma domani sera.

Due recuperi importanti per Allegri

Una doppia buona notizia per il tecnico livornese, che avrà maggiori possibilità di scelta sulle fasce in vista del confronto con la formazione di Ignazio Abate. Il rientro dei due esterni assume particolare rilevanza anche in prospettiva dei numerosi impegni ravvicinati che attendono il Napoli dopo la sosta per le nazionali. Allegri potrà contare su due alternative in più per gestire le rotazioni e distribuire le energie tra campionato e Champions League.

Il report ufficiale del Napoli

Di seguito il comunicato diramato dalla società partenopea attraverso il proprio sito ufficiale al termine della seduta mattutina: “Meno uno a Napoli-Torino. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Abate. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Favasuli e Spinazzola hanno svolto l'intera seduta con la squadra”.