Il giocatore della Fiorentina, Pedro Gonçalves, ha rilasciato una intervista in Portogallo, al quotidiano Record, nel corso della quale ha parlato anche del suo futuro in viola, svelando un retroscena sull'estate che riguarda il Milan di Amorim: "Mi hanno parlato di questa possibilità, ma non si è concretizzata e sono felice alla Fiorentina", ha detto.

Pedro Goncalves, la Fiorentina e il rapporto con Vanoli

Nel corso dell'intervista Goncalves ha parlato di Vanoli e della Fiorentina: "Mi trovo bene alla Fiorentina e in questo momento voglio essere qui. Vanoli è un allenatore che apprezzo molto. Ho letto le sue parole positive nei miei confronti, ma anche se avesse espresso giudizi negativi mi avrebbe fatto comunque piacere. Adesso spetta a me lavorare al meglio per ricambiare la fiducia che lui e i dirigenti viola mi stanno dimostrando. Voglio dimostrare sul campo di meritare questa considerazione".

Pedro Goncalves e il futuro alla Fiorentina

Sul proprio futuro in viola, ha spiegato: "Da parte della Fiorentina non mi è arrivata alcuna comunicazione e, sinceramente, adesso preferisco non concentrarmi su questo argomento. Voglio mantenere la tranquillità e pensare a ciò che devo fare quotidianamente. Siamo soltanto a novembre e il mio obiettivo è giocare, allenarmi bene ogni giorno, dare tutto e contribuire a vincere il maggior numero possibile di partite. Vorrei anche trovare più spazio e partecipare a quante più gare possibile. La città e il club mi piacciono molto, per questo voglio continuare a dare il meglio. Più avanti vedremo come andranno le cose".

Pedro Goncalves e il retroscena sul Milan

Spazio al retroscena sul Milan: "Il Milan mi ha cercato in estate? Mi hanno parlato di questa possibilità, ma non so cosa sia successo dietro le quinte. Ogni volta che parlo con il mio agente – o con i miei agenti, tra cui Jorge (Mendes) – dico sempre loro di riferirmi solo ciò che corrisponde al vero. A volte accennano alla possibilità di un trasferimento, che poi però non si concretizza; fa parte del gioco. L'opportunità di tornare a lavorare con Amorim non mi è mai arrivata al 100%".

Poi però aggiunge: "Se la possibilità di raggiungere Ruben Amorim mi ha spinto ad aspettare un po' di più prima di decidere del mio futuro? A dire il vero, sì. Ho aspettato un po' più a lungo perché mi era stata prospettata questa eventualità. Ho atteso il tempo necessario, ma alla fine l'opportunità non si è concretizzata. Comunque sono qui alla Fiorentina e, come ho già detto, sono davvero felice".

Sullo stesso Amorim, spende belle parole: "A livello personale mi piaceva molto; sentivo che avevamo un ottimo rapporto, molto stretto. Spesso lo aiutavo a stemperare la tensione nei momenti di maggiore stress. Mi ha trasmesso un bagaglio calcistico enorme. Gran parte di ciò che so oggi lo devo a lui: aspetti come i movimenti, il gioco di prima, la capacità di capire quali spazi occupare, e così via. Ma su cosa pensi mister Amorim in questo momento, onestamente, non ne ho la minima idea".