Il Genoa si prepara alla trasferta con il Sassuolo e Daniele De Rossi mette in guardia la squadra dalle insidie della partita, soprattutto dopo il cambio di allenatore dei neroverdi. Il tecnico rossoblù, intervenuto in conferenza stampa come riportato da Buoncalcioatutti.it, ha fatto il punto sulle condizioni di Morten Frendrup, sulle possibili soluzioni offensive e su una rosa che potrebbe essere rivista durante il mercato di gennaio.

De Rossi sul Sassuolo: “Tre punti sarebbero una manna dal cielo. Non sappiamo come giocheranno”

La trasferta di Reggio Emilia può rappresentare un passaggio importante nella stagione del Genoa, ma De Rossi non vuole sentire parlare di avversario abbordabile: “È una partita importantissima. Noi analizziamo questa partita senza pensare a quello che può darci in termini di obiettivo finale, ma in termini di classifica sì, sono tre punti che sarebbero una manna dal cielo. Anche perché poi le prossime partite sono state erroneamente battezzate come più facili. È vero che il calendario all’inizio è stato veramente tosto, ma giochiamo col Torino che è una squadra forte e non parlo neanche dell’Inter perché è forse la partita più difficile dell’anno, quella dell’Inter fuori casa”.

Il cambio di guida tecnica del Sassuolo rappresenta un'incognita: “Sbagliamo tremendamente se pensiamo che il Sassuolo è una squadra morta. È una squadra in difficoltà e ogni volta che c’è un cambio di allenatore storicamente c’è sempre una reazione di impeto, di voglia di volersi mettere in mostra con un nuovo allenatore. In più c’è la difficoltà di non sapere assolutamente nulla di loro. Sappiamo le caratteristiche individuali e sappiamo che D’Aversa è un allenatore che ha giocato sia a quattro che tre che a cinque e che ha variato molti moduli, quindi stiamo completamente al buio. Ma forse, a volte, non è necessariamente un minus o una cosa negativa perché ci concentriamo su quello che vogliamo fare noi, su quello che piace a noi, su quello che vogliamo migliorare e che vorremmo essere”.

L'allenatore rossoblù sottolinea soprattutto il valore tecnico degli avversari: “Sarà una partita che in termini ambientali, nel senso che loro stanno in un momento negativo come era il Genoa l’anno scorso in quella partita che vinse (dove si è visto che il Genoa aveva forse più fame del Sassuolo) sarà contro una squadra che ha individualità da squadra di Europa League probabilmente, soprattutto tra centrocampo e attacco. Hanno giocatori fortissimi che recupereranno”.

A Reggio Emilia è prevista una presenza importante di sostenitori genoani. De Rossi, però, invita a non considerare questo aspetto una garanzia: “Giocare in casa è forse un termine poco rispettoso nei confronti del Sassuolo che ha i suoi tifosi, che è una società incredibile con uno stadio bello, però si sa che lì non c’è un numero così grande di tifosi, di ultras, di presenze. Se sei fortunato puoi vedere degli esodi importanti e il Genoa è una di quelle squadre che porta 4-5mila unità ogni volta in trasferta, quando è possibile e quando non gliela chiudono come quelle due di Milano e tante altre ancora. Ma saremo probabilmente in casa come lo siamo stati a Cremona e come succede sempre quando ai tifosi del Genoa è permesso di andare a tifare in trasferta. In campo ci vanno i giocatori e i giocatori del Sassuolo sono forti e sono affamati, quindi non dobbiamo sentirci troppo comodi”.

Frendrup in dubbio: “Farà un provino”. Le condizioni di Vasquez e Venturino

La sosta ha consentito al Genoa di lavorare con un gruppo numeroso. De Rossi traccia un bilancio positivo: “È andata bene la settimana, ci è servita. L’abbiamo usata per recuperare un po’ di giocatori che rientravano e, soprattutto, per lavorare sulle cose che, nonostante gli ultimi buoni risultati, non stavano girando come vogliamo noi. Possiamo migliorare in tante cose, lo sappiamo, e queste pause servono anche per quello, senza farsi distrarre da risultato positivo che ti può illudere che tutto stia andando bene”.

Resta da valutare la disponibilità di Frendrup: “Ieri mi ha detto che si sentiva un pochino meglio, ma aveva fatto un allenamento che non era stato molto impegnativo dal punto di vista dei movimenti e delle cose che a lui danno fastidio in questo momento. Quindi oggi riproverà. Farà un provino per vedere un po’ come va il calcio perché è quello il movimento che gli dà più fastidio rispetto al punto dove si è infortunato. A quel punto valuteremo se sarà il caso di portarlo con noi o farlo riposare, ma più che altro valuteremo anche la sua condizione. La condizione mentale, come si sente, se si sente in grado di sentire un po’ di dolore, di venire sopra e di venire con noi. Al di là del fatto che possa giocare dall’inizio oppure a partita in corso”.

L'importanza del centrocampista non è in discussione, anche se il Genoa dovrà eventualmente trovare delle alternative: “È un giocatore tanto importante e purtroppo a volte non ruba l’occhio perchè non è uno che ha la sventagliata di cinquanta metri e non ha il passaggio filtrante alla Modric, ma è un giocatore tanto utile e tanto importante. Per fortuna nessuno se ne accorge e ce lo porta via. Frendrup è un giocatore utile per noi, fa sempre le cose utili e non credo che col Milan abbiamo preso gol perché mancasse la sua presenza visto che i gol sono nati entrambi da nostri disimpegni sbagliati”.

De Rossi spiega come potrebbe cambiare il centrocampo senza il danese: “Lui è un giocatore tanto importante e abbiamo giocatori che possono fare quello che fa lui in maniera diversa, che possono occupare quel ruolo. In alternativa possiamo semplicemente giocare con giocatori che interpretano il ruolo di centrocampista centrale in maniera un po’ diversa, cercando di cambiare la costruzione e cercando di andare a cercare la superiorità in maniera diversa”.

Quanto a Johan Vasquez, il tecnico non segnala particolari problemi fisici, ma resta da verificare la condizione dopo il viaggio intercontinentale: “Ancora non l’ho visto. Che io sappia è stata una scelta e non ho nessuna notizia di infortunio, di dolore, di fastidi. Per Vasquez è un discorso un po’ diverso. Quello che disturba ogni volta sono questi voli transoceanici che possono lasciare delle scorie. Per questo noi ai nazionali lasciamo, quando possibile, sempre un giorno in più di riposo cercando di fargli recuperare anche un po’ di tempo con le famiglie”.

Notizie positive arrivano invece da Venturino, protagonista di una buona prova con l'Entella: “Venturino ha fatto un’ottima prestazione contro l’Entella. Come condizioni fisiche, dal punto di vista dello sprint, dello strappo, della corsa, del gesto tecnico, delle intuizioni, non ci ha sorpreso, ma ci ha colpito piacevolmente. Ovviamente ha bisogno di un po’ di minutaggio, e dobbiamo darglielo gradualmente”.

De Rossi ha accolto positivamente anche i gol segnati in nazionale da Ellertsson e Osmajic: “Se poi tornano felici e rinfrancati dalla nazionale per me è un valore aggiunto e non sto lì a pensare a quanti minuti hanno giocato. A volte sono più i viaggi, i voli, le poche ore di sonno che disturbano che i minuti che giocano in campo, anche perché poi ti alleni poco. Più minuti giocano in nazionale e meglio è”.

Genoa, il problema dei pochi tiri in porta e il lavoro sui calci piazzati

Uno degli aspetti sui quali il Genoa deve migliorare riguarda la produzione offensiva. I rossoblù sono la squadra che ha tirato meno in porta e De Rossi conferma di aver dedicato una parte importante della sosta proprio a questo problema: “Sì, abbiamo lavorato su questo. Quando parlo di settimana nella quale lavorare sulle cose che non stiamo facendo bene o quando dico che i numeri ci dicono che non facciamo abbastanza bene intendo dire che abbiamo lavorato proprio su questi fattori qui, anche se è un numero complessivo che fa riferimento a tutte le giornate di campionato, mentre nelle ultime 5-6 la tendenza è andata a migliorare”.

Il tecnico entra nel dettaglio delle difficoltà della squadra: “Stiamo cercando di lavorare su quante volte potremmo tirare e prendiamo una decisione che non ci permette neanche di arrivare a tirare. Stiamo proprio lavorando sul fatto che spesso e volentieri la palla va messa in area per creare qualcosa che possa diventare poi un’occasione da goal e stiamo lavorando tanto sulla nostra qualità di gioco, ossia il vero numero che fa la differenza. I passaggi chiave, le giocate utili e i passaggi tra le linee: tutti i numeri che noi abbiamo molto bassi, anche un po’ per come siamo costruiti”.

Un discorso che coinvolge anche le caratteristiche dei singoli: “Noi facciamo molto bene a volte anche perché abbiamo dei difensori molto forti in fase difensiva, ma che non hanno la fase di costruzione come loro prima qualità. Lo stesso vale Frendrup, che è un giocatore che distrugge molto bene il gioco avversario, ma deve ancora alzare i suoi numeri dal punto di vista di giocate utili e di passaggi chiave. Quello secondo me renderà il nostro gioco un po’ più pulito e ci permetterà di arrivare più vicino all’area avversaria”.

C'è poi il tema dei calci piazzati, con Leo Ostigard ancora alla ricerca del gol di testa in questa stagione: “Lo stimoliamo quotidianamente – e non solo lui, ma in particolare lui. Stimoliamo tantissimo i calciatori che calciano e i battitori dei calci piazzati perchè l’anno scorso il fattore era Østigard, ma era anche Aaron Martin che era uno che gliela metteva lì in testa. È un lavoro di gruppo anche quello, anche se sembra che siano solo in due. È come portiamo via gente dalla zona dove vogliamo andare a colpire con Leo e anche il fatto a volte di accettare che lui ha un’attenzione particolare essendo il più bravo che abbiamo e quello che ha fatto più gol”.

Colombo e Osmajic insieme? De Rossi: “Un'opzione che abbiamo sempre”

Sul piano delle scelte offensive, De Rossi non esclude di riproporre una coppia composta da Lorenzo Colombo e Osmajic, anche se questo comporterebbe qualche rinuncia sulla trequarti: “Giocare con due attaccanti è un’opzione che noi abbiamo sempre lì, ma ci costringerebbe a levare uno dei trequartisti o uno degli esterni che stanno facendo abbastanza bene. Resta però una cosa che sia a partita in corso sia dall’inizio noi andremo a rifare perché ogni volta che giochiamo senza Lorenzo e senza Osmajic o senza Havel e Vitinha perdiamo un po’ di struttura e presenza in area ed è una cosa che noi vogliamo quella di tornare ad avere presenza in area”.

L'allenatore difende il valore di Colombo, ricordandone anche il contributo alla salvezza della scorsa stagione: “Colombo non deve dimostrarci niente: è un giocatore forte. È uno che si allena meglio di tutti e i suoi dati fisici di qualsiasi cosa sono sempre in testa alle classifiche”. E ancora: “Colombo è un giocatore forte e l’anno scorso ci ha salvato: in sei mesi ha fatto i gol che ci hanno permesso di essere salvi con anticipo. È un investimento e un giocatore importante per il Genoa”.

La rosa e il mercato di gennaio: “Siamo tanti, dovremo fare delle valutazioni”

La disponibilità di numerosi giocatori offensivi permette a De Rossi di variare le soluzioni, anche considerando i prossimi impegni ravvicinati: “Per quanto riguarda i giocatori offensivi, il tridente, io non ricordo una partita in cui noi non siamo stati almeno con tre giocatori offensivi in campo. Quando giocavamo con due punte avevamo sempre una mezzala, che poteva essere Baldanzi, Messias o addirittura Malinovskyi che è una ex ala o trequartista. Quest’anno abbiamo sempre giocato con una punta più due trequartisti”.

Una disponibilità che il tecnico considera utile, soprattutto per gestire il calendario: “Giocatori offensivi ne abbiamo sempre tanti in campo: bisogna solo essere bravi a farli coesistere e a farli difendere perché non si può prescindere da difendere tutti insieme. È un piacere l’abbondanza. È un piacere in virtù del fatto che giocheremo quattro partite nelle prossime due settimane e ricomincerà un periodo in cui ci saranno necessità e anche voglia, da parte mia, di alternare le formazioni”.

De Rossi sottolinea anche l'importanza dei cambi: “Dobbiamo avere la serenità per preparare le partite nella maniera giusta, sapendo che tanti giocatori saranno decisivi anche a partita in corso. In tal senso, scalpitare è una buona cosa. Rimanere lì scalpitanti in panchina per poter entrare magari mezz’ora e cambiarci la gara è qualcosa che fa bene alle squadre”.

L'abbondanza, però, potrebbe diventare un problema da affrontare sul mercato invernale. De Rossi non esclude interventi per riequilibrare l'organico: “Siamo tanti. Questa è una cosa che a me non fa impazzire per mille motivi e siamo arrivati ad essere così tanti perché avevamo tanti infortunati. Siamo tanti esterni perché Venturino non lo avevamo e dovevamo per forza prendere qualcuno al suo posto e perché Ehizibue ed El Shaarawy sono arrivati a fine mercato e non sapevi come stessero, quindi è stata una condizione che si è creata anche per necessità, tuttavia è una cosa che dovrà essere valutata anche da parte nostra a gennaio”.