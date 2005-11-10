Napoli, Spinazzola: "Serve più cattiveria e ce lo siamo detti guardandoci negli occhi"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, prima della partita contro il Frosinone è intervenuto al microfono di DAZN: "Questa sosta ha aiutato ad allenarmi e a entrare ancora di più in confidenza dopo il piccolo problema avuto prima della sosta, ma ora sto bene".

Come quinto ti troverai meglio?

"Ho una copertura in più dietro e posso attaccare di più. Abbiamo preparato questo nuovo modulo con tutti da due giorni, però sappiamo giocarci perché ci abbiamo giocato già in passato. Oggi l'obiettivo è essere squadra e vincere".

Serve più cattiveria come dice Allegri?

"Sì, ce lo siamo detti guardandoci negli occhi. Ognuno di noi deve sapere che può fare molto meglio e deve dare molto di più".