Napoli, Spinazzola: "Serve più cattiveria e ce lo siamo detti guardandoci negli occhi"
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:20Serie A
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10.10.2026 20:20Serie A
Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, presenta la partita di stasera contro il Frosinone.
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Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, prima della partita contro il Frosinone è intervenuto al microfono di DAZN: "Questa sosta ha aiutato ad allenarmi e a entrare ancora di più in confidenza dopo il piccolo problema avuto prima della sosta, ma ora sto bene".
Come quinto ti troverai meglio?
"Ho una copertura in più dietro e posso attaccare di più. Abbiamo preparato questo nuovo modulo con tutti da due giorni, però sappiamo giocarci perché ci abbiamo giocato già in passato. Oggi l'obiettivo è essere squadra e vincere".
Serve più cattiveria come dice Allegri?
"Sì, ce lo siamo detti guardandoci negli occhi. Ognuno di noi deve sapere che può fare molto meglio e deve dare molto di più".
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