Napoli, allenamento mattutino in vista dell'Atalanta: attivazione e lavoro tecnico-tattico

Il Napoli prosegue la preparazione in vista dell'imminente match di campionato, in programma domani alle 15.00 a Bergamo contro l'Atalanta. Di seguito la nota del club azzurro riguardo all'allenamento di oggi: "Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Palladino. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".

Come è ormai consuetudine, i partenopei arrivano alla sfida con diversi dubbi di formazione legati alle possibili assenze per infortunio. Tra i giocatori che potrebbero non essere del match figura anche Scott McTominay che, in caso di forfait, potrebbe essere sostituito da Elmas oppure da Gilmour. Ballottaggio anche sulla trequarti, con uno tra Giovane e Alisson che farà compagnia a Vergara per giostrare alle spalle di Hojlund.