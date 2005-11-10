Napoli, per l'attacco spunta Zikzee: e due (forse tre) potrebbero salutare a gennaio

Il Napoli sarà molto attivo nella finestra di trattative di gennaio. La partenza a singhiozzo di questo inizio di stagione indurrà la società a tornare sul mercato per acquistare nuovi profili da affidare a mister Allegri. Il primo reparto che andrà rinforzare sarà l'attacco con diversi giocatori che potrebbero uscire e altrettanti che potrebbero vestire la maglia azzurro. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, uno dei giocatori che piace e su cui potrebbero effettuare un affondo fra un mese e mezzo potrebbe essere Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United.

I nomi in uscita

Per quanto riguarda invece i giocatori in uscita potrebbero lasciare il capoluogo campano Lorenzo Lucca e Noa Lang. I due giocatori non stanno lasciando il segno in questa stagione con la maglia partenopea e potrebbero essere quindi messi sul mercato. Le porte potrebbero essere aperte anche per David Neres, motivo per cui si starebbe pensando anche ad un esterno d’attacco.

Occhi sempre su Cacciamani

Il nome più gettonato dovrebbe essere quello di Cacciamani. Sul giovane attaccante del Torino si era espresso nei giorni scorsi anche il direttore sportivo Manna il quale aveva ammesso un interesse nei confronti del ragazzo. Nel mirino poi resta anche Jamie Bynoe-Gittens di proprietà del Chelsea.